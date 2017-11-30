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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Между прошлым и будущим: печальные будни «Алании»
Коллективы, выступающие во втором дивизионе чемпионата России по футболу, отправились на зимний перерыв. В зоне «Юг» можно встретить сразу несколько команд, успевших «погреметь» в высшем дивизионе. Особняком среди них стоит «Спартак-Владикавказ» - клуб, открывший новую главу в истории отечественного футбола. Сегодня владикавказцы прозябают в подвалах российского футбола. Rusfootball.info – о буднях экс-чемпиона страны.
Историческое чемпионство
21 октября 1995 года. Московский стадион «Динамо» непривычно окрашен в красно-жёлтые цвета. На трибунах очень много болельщиков из Северной Осетии. В матче предпоследнего тура чемпионата России «Спартак-Алания» может оформить чемпионство. Для этого подопечным Валерия Газзаева нужно обыграть ЦСКА в гостях. Владикавказские футболисты в итоге добиваются своего, побеждая со счётом 2:1, «золотым» становится гол Бахвы Тедеева, забитый во втором тайме. «Армейцы» отыграли лишь один мяч, чего оказалось недостаточно. Историческая победа даёт старт масштабным гуляниям, которые длятся не одну неделю. В Осетии царит настоящий бум футбола, маленькая республика превращается в мини-Бразилию. Все мальчишки записываются в футбольные школы, дети играют в футбол во дворах, на дорогах, в подъездах. Республиканский стадион «Спартак», вмещающий 34 000 зрителей, заполняется до отказа. Более того, на многих матчах бывают заняты и проходы между трибунами. По самым скромным оценкам, матчи «Спартака-Алании» посещают около 38 000 человек. Поддерживают владикавказцев и соседи – автобусы из Кабардино-Балкарии регулярно подъезжают к стадиону в дни матчей.
Тогда команда Валерия Газзаева сотворила историю. В 90-е годы в отечественном футболе доминировал московский «Спартак». Великая команда Олега Романцева не оставляла никаких шансов конкурентам. В промежутке с 1992 по 2001 годы москвичи лишь однажды упустили чемпионство: случилось это в 1995 году, когда на пьедестал взошёл владикавказский «Спартак».
"Алания" - чемпион 1995 года.
Можно было также вспомнить успехи «Ротора», но волгоградцы так и не сумели оформить чемпионство. «Алания» долгие годы оставалась единственной нестоличной командой, которой удалось выиграть чемпионат страны. Впрочем, можно сказать, что достижение владикавказцев до сих пор остаётся в своём роде уникальным. С чемпионства «Алании» уже прошло 22 года, но провинциальным клубам до сих пор не удаётся выиграть «золото». За скобки нужно вынести «Зенит» и «Рубин», ведь Санкт-Петербург и Казань никак нельзя назвать провинцией.
«Алания» вспыхнула «красно-жёлтыми» цветами, как птица феникс. Владикавказский «Спартак» был настоящей народной командой. При населении Владикавказа примерно в 300 000 человек на стадионе находилось более 10% всех жителей города! «Алания» пользовалась поддержкой у местных властей. Президент Осетии тех лет Ахсарбек Галазов был, пожалуй, таким же автором той громкой победы, как и Валерий Газаев. Команда действительно не испытывала нужды ни в чём. В эпоху задержек зарплат бюджетникам владикавказский «Спартак» жил по-королевски. Как говорили злые языки, многие задержки были связаны именно с перекосом в сторону футбола. Тем не менее, Галазов действительно был настоящим фанатом футбола, с уходом которого начался закат «Алании».
Отблески былой славы
После Ахсарбека Галазова в должности президента Северной Осетии побывали Александр Дзасохов, Таймураз Мамсуров, Тамерлан Агузаров и Вячеслав Битаров. Каждый из них в той или иной мере говорил о том, что возрождение «Алании» является делом чести, но, по всей видимости, последние дни своей славы местный футбольный клуб доживал в 2013 году. Тогда владикавказцы, ведомые Владимиром Газзаевым, сыном Валерия Газзаева, после возвращения в Премьер-Лигу рассчитывали закрепиться в элитном дивизионе. Под эти задачи был привлечён вполне боеспособный состав, в котором даже оказался экс-игрок «Реала» Ройстон Дренте. Но выступление владикавказцев получилось провальным. «Алания» заняла последнее место и покинула Премьер-Лигу. Не спасла команду и тренерская рокировка: после 15-го тура «красно-жёлтых» возглавил Валерий Газзаев. Возвращение триумфатора 1995 года во Владикавказе рассматривали, как пришествие мессии. Вместо этого всё закончилось настоящей катастрофой. Команда накопила огромные долги, титульный спонсор, компания «Русгидро», отказался финансировать клуб. Позже стали появляться сведения о многомиллионных махинациях, огромными комиссионными агентов и прочих «прелестях» российского футбола. В конце сезона с трибун Газзаева поносили так, как это зачастую в 90-е годы делали фанаты московских клубов.
В следующем сезоне «Алания» должна была вернуться в Премьер-Лигу, но вместо этого команда снялась с розыгрыша ФНЛ. Многомиллионные долги привели к полному расформированию команды, профессиональный футбол в Северной Осетии фактически умер. В дальнейшем руководство республики возродило клуб под названием «Алания», но теперь владикавказский коллектив влечёт довольно жалкое существование во втором дивизионе. С тех пор выше 10-го места в зоне «Юг» владикавказцы не поднимались.
Отсутствие задач…
22 ноября «Спартак-Владикавказ» (так сегодня называется главная команда Осетии) провёл заключительный матч в 2017 году. В упорной борьбе хозяева победили «Анжи-2» со счётом 1:0. Эта победа позволила владикавказцам уйти на зимний перерыв на 13-м месте из 17 участников с отставанием в 29 очков от лидируюшего «Армавира».
Пожалуй, эта сухая статистика является красноречивым описанием текущей ситуации в клубе. «Спартак Владикавказ» не ведёт борьбу за выход в ФНЛ, команда из сезона в сезон находится в свободном плавании без ясных целей и задач. Осетия – маленькая республика, в которой у каждого болельщика есть некий знакомый из чиновников. И периодически муссируются слухи о серьёзных задачах, привлечении спонсоров, возможных громких приобретениях. Пока что всё это остаётся слухами.
Для болельщиков со стажем, заставшим лучшие годы владикавказского клуба, посещение стадиона превратилось в мучение. Администрация за ненадобностью закрыла три трибуны из четырёх. Сейчас зрители легко умещаются на западной трибуне, а матчи редко собирают больше 3000 человек. Стоит владикавказцам выдать серию из нескольких качественных матчей, как тут же зрители подтягиваются на стадион, но довольно быстро этот запал иссякает. На стадионе регулярно включают музыку, ассоциируемую с победами 90-х. Песни, гремевшие на «Спартаке» в те годы, уже совершенно неотделимы от «Алании». Тем печальнее слышать их, когда после окончания музыки начинают представлять соперника владикавказцев. Если ещё несколько лет назад в гости в Осетию приезжали ЦСКА и «Спартак», то теперь на 30-тысячнике играют «Афипс» и «Чайка» - команды, представляющие сёла с труднопроизносимыми названиями (при всём уважении к этим клубам).
…и отсутствие денег
Руководство клуба признаёт, что «Спартак-Владикавказ» находится в трудном положении. Стадиону уже давно требуется капитальный ремонт. Недавно был проведён ремонт косметический, в ходе которого были установлены новые кресла, покрашены стены и беговые дорожки, но этого явно мало, учитывая, что на стенах уже давно появились трещины. Несколько лет назад Валерий Газзаев всерьёз рассчитывал на строительство нового современого стадиона, но этот проект оказался в той же папке, куда угодил «проджект» объединённого чемпионата России и Украины.
В былые годы в день матча было практически невозможно попасть в центр города. Полицейские перекрывали центральные улицы, регулируя многотысячную толпу, устремляющуюся на стадион, расположенный фактически в самом центре. Теперь о дне матча практически ничего не напоминает. Оцепление затрагивает лишь прилегающий к стадиону квартал. На стадионе теперь даже нет магазина, в котором можно приобрести аттрибутику клуба.
В тяжёлом положении находится и сама республика. Глубокодотационный регион с многомиллионным долгом перед федеральным центром не может позволить себе содержание профессионального клуба. В упадочном состоянии находится и база «Алании», которая когда-то считалась лучшей на юге России и одной из лучших во всей стране.
При всём желании «Спартак-Владикавказ» даже не может замахнуться на выход в ФНЛ. Сейчас на матчи чемпионата команда ездит на стареньком автобусе Setra, который даже не выдаёт свою принадлежность футбольному клубу (разве что спереди можно увидеть небольшую табличку «Спартак-Владикавказ»). Самый дальний выезд в зоне «Юг» - в Ростовскую область. Перелёты полностью исключены, перемещение осуществляется на автобусе. Сборы владикавказцы проводят в Кисловодске и в Осетии, о заграничных поездках уже давно пришлось забыть. Потенциальный выход в ФНЛ стал бы финансовым крахом для команды: одна поездка во Владивосток обошлась бы дороже всех вместе взятых выездов на автобусе на гостевые матчи.
Состав владикавказцев тоже не соответствует каким-то серьёзным задачам. Главной звездой и самым известным игроком является Шота Бибилов, поигравший за «Аланию» и «Волгу» в Премьер-Лиге. Но с 2014 года у одного из самых одарённых осетинских футболистов своего поколения фактически не было игровой практики. В «Рубине» он так и просидел на скамейке весь период контракта, затем была краткосрочная поездка в нижегородский «Олимпиец» и астраханский «Волгарь», после чего Бибилов вернулся в Осетию. При этом сейчас он мало чем выделяется на фоне своих одноклубников, большинству из которых ещё даже не исполнилось 23 лет. Возвращение в «Аланию» в 28 лет явно можно считать одним из заключительных этапов карьеры игрока с таким послужным списком.
При этом в команде собрано действительно немало талантливых футболистов, которые в будущем могут проявить себя на высоком уровне. Например, в последних матчах первого сезона в роли центрфорварда использовался 17-летний Сослан Лысенко, прошедший школу ЦСКА. Юниор уже успел забить несколько мячей. Здорово себя проявляют 22-летние Аршен Цаголов и Ренат Гагиты. Но трудно представить, какое будущее ждёт перспективную осетинскую молодёжь, если перед командой не будут поставлены серьёзные задачи. Самые одарённые воспитанники осетинского футбола в последние годы пытаются перебраться в клубы из других городов. Причём, зачастую переходы осуществляются не только на повышение, но и внутри ПФЛ, т.к. в других командах платят больше и стабильнее. В «Спартаке-Владикавказ», по слухам, с зарплатами тоже не всё ладно. Так, оклады футболистов не позволяют им считаться полноценными профессионалами. Для более-менее достойного существования необходимо подрабатывать где-то ещё. Естественно, что с таким подходом говорить о каком-либо профессиональном росте невозможно.
Периодически «Спартак» выдаёт яркие матчи, молодёжь действительно старается, выжимает из себя максимум, в безволии футболистов обвинить никак нельзя. Но что можно ждать от вчерашних юниоров, которых бросили в пекло ПФЛ, одного из самых жёстких и жестоких турниров в российском футболе? Футболисты и тренерский штаб понимают всё сами: при нынешнем подходе их шанс в том, чтобы засветиться и уехать из Осетии, а не добиваться успехов с родным клубом. О повторении успехов 90-х, по всей видимости, можно забыть ещё на несколько десятков лет.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Историческое чемпионство
21 октября 1995 года. Московский стадион «Динамо» непривычно окрашен в красно-жёлтые цвета. На трибунах очень много болельщиков из Северной Осетии. В матче предпоследнего тура чемпионата России «Спартак-Алания» может оформить чемпионство. Для этого подопечным Валерия Газзаева нужно обыграть ЦСКА в гостях. Владикавказские футболисты в итоге добиваются своего, побеждая со счётом 2:1, «золотым» становится гол Бахвы Тедеева, забитый во втором тайме. «Армейцы» отыграли лишь один мяч, чего оказалось недостаточно. Историческая победа даёт старт масштабным гуляниям, которые длятся не одну неделю. В Осетии царит настоящий бум футбола, маленькая республика превращается в мини-Бразилию. Все мальчишки записываются в футбольные школы, дети играют в футбол во дворах, на дорогах, в подъездах. Республиканский стадион «Спартак», вмещающий 34 000 зрителей, заполняется до отказа. Более того, на многих матчах бывают заняты и проходы между трибунами. По самым скромным оценкам, матчи «Спартака-Алании» посещают около 38 000 человек. Поддерживают владикавказцев и соседи – автобусы из Кабардино-Балкарии регулярно подъезжают к стадиону в дни матчей.
Тогда команда Валерия Газзаева сотворила историю. В 90-е годы в отечественном футболе доминировал московский «Спартак». Великая команда Олега Романцева не оставляла никаких шансов конкурентам. В промежутке с 1992 по 2001 годы москвичи лишь однажды упустили чемпионство: случилось это в 1995 году, когда на пьедестал взошёл владикавказский «Спартак».
"Алания" - чемпион 1995 года.
Можно было также вспомнить успехи «Ротора», но волгоградцы так и не сумели оформить чемпионство. «Алания» долгие годы оставалась единственной нестоличной командой, которой удалось выиграть чемпионат страны. Впрочем, можно сказать, что достижение владикавказцев до сих пор остаётся в своём роде уникальным. С чемпионства «Алании» уже прошло 22 года, но провинциальным клубам до сих пор не удаётся выиграть «золото». За скобки нужно вынести «Зенит» и «Рубин», ведь Санкт-Петербург и Казань никак нельзя назвать провинцией.
«Алания» вспыхнула «красно-жёлтыми» цветами, как птица феникс. Владикавказский «Спартак» был настоящей народной командой. При населении Владикавказа примерно в 300 000 человек на стадионе находилось более 10% всех жителей города! «Алания» пользовалась поддержкой у местных властей. Президент Осетии тех лет Ахсарбек Галазов был, пожалуй, таким же автором той громкой победы, как и Валерий Газаев. Команда действительно не испытывала нужды ни в чём. В эпоху задержек зарплат бюджетникам владикавказский «Спартак» жил по-королевски. Как говорили злые языки, многие задержки были связаны именно с перекосом в сторону футбола. Тем не менее, Галазов действительно был настоящим фанатом футбола, с уходом которого начался закат «Алании».
Отблески былой славы
После Ахсарбека Галазова в должности президента Северной Осетии побывали Александр Дзасохов, Таймураз Мамсуров, Тамерлан Агузаров и Вячеслав Битаров. Каждый из них в той или иной мере говорил о том, что возрождение «Алании» является делом чести, но, по всей видимости, последние дни своей славы местный футбольный клуб доживал в 2013 году. Тогда владикавказцы, ведомые Владимиром Газзаевым, сыном Валерия Газзаева, после возвращения в Премьер-Лигу рассчитывали закрепиться в элитном дивизионе. Под эти задачи был привлечён вполне боеспособный состав, в котором даже оказался экс-игрок «Реала» Ройстон Дренте. Но выступление владикавказцев получилось провальным. «Алания» заняла последнее место и покинула Премьер-Лигу. Не спасла команду и тренерская рокировка: после 15-го тура «красно-жёлтых» возглавил Валерий Газзаев. Возвращение триумфатора 1995 года во Владикавказе рассматривали, как пришествие мессии. Вместо этого всё закончилось настоящей катастрофой. Команда накопила огромные долги, титульный спонсор, компания «Русгидро», отказался финансировать клуб. Позже стали появляться сведения о многомиллионных махинациях, огромными комиссионными агентов и прочих «прелестях» российского футбола. В конце сезона с трибун Газзаева поносили так, как это зачастую в 90-е годы делали фанаты московских клубов.
В следующем сезоне «Алания» должна была вернуться в Премьер-Лигу, но вместо этого команда снялась с розыгрыша ФНЛ. Многомиллионные долги привели к полному расформированию команды, профессиональный футбол в Северной Осетии фактически умер. В дальнейшем руководство республики возродило клуб под названием «Алания», но теперь владикавказский коллектив влечёт довольно жалкое существование во втором дивизионе. С тех пор выше 10-го места в зоне «Юг» владикавказцы не поднимались.
Отсутствие задач…
22 ноября «Спартак-Владикавказ» (так сегодня называется главная команда Осетии) провёл заключительный матч в 2017 году. В упорной борьбе хозяева победили «Анжи-2» со счётом 1:0. Эта победа позволила владикавказцам уйти на зимний перерыв на 13-м месте из 17 участников с отставанием в 29 очков от лидируюшего «Армавира».
Пожалуй, эта сухая статистика является красноречивым описанием текущей ситуации в клубе. «Спартак Владикавказ» не ведёт борьбу за выход в ФНЛ, команда из сезона в сезон находится в свободном плавании без ясных целей и задач. Осетия – маленькая республика, в которой у каждого болельщика есть некий знакомый из чиновников. И периодически муссируются слухи о серьёзных задачах, привлечении спонсоров, возможных громких приобретениях. Пока что всё это остаётся слухами.
Для болельщиков со стажем, заставшим лучшие годы владикавказского клуба, посещение стадиона превратилось в мучение. Администрация за ненадобностью закрыла три трибуны из четырёх. Сейчас зрители легко умещаются на западной трибуне, а матчи редко собирают больше 3000 человек. Стоит владикавказцам выдать серию из нескольких качественных матчей, как тут же зрители подтягиваются на стадион, но довольно быстро этот запал иссякает. На стадионе регулярно включают музыку, ассоциируемую с победами 90-х. Песни, гремевшие на «Спартаке» в те годы, уже совершенно неотделимы от «Алании». Тем печальнее слышать их, когда после окончания музыки начинают представлять соперника владикавказцев. Если ещё несколько лет назад в гости в Осетию приезжали ЦСКА и «Спартак», то теперь на 30-тысячнике играют «Афипс» и «Чайка» - команды, представляющие сёла с труднопроизносимыми названиями (при всём уважении к этим клубам).
…и отсутствие денег
Руководство клуба признаёт, что «Спартак-Владикавказ» находится в трудном положении. Стадиону уже давно требуется капитальный ремонт. Недавно был проведён ремонт косметический, в ходе которого были установлены новые кресла, покрашены стены и беговые дорожки, но этого явно мало, учитывая, что на стенах уже давно появились трещины. Несколько лет назад Валерий Газзаев всерьёз рассчитывал на строительство нового современого стадиона, но этот проект оказался в той же папке, куда угодил «проджект» объединённого чемпионата России и Украины.
В былые годы в день матча было практически невозможно попасть в центр города. Полицейские перекрывали центральные улицы, регулируя многотысячную толпу, устремляющуюся на стадион, расположенный фактически в самом центре. Теперь о дне матча практически ничего не напоминает. Оцепление затрагивает лишь прилегающий к стадиону квартал. На стадионе теперь даже нет магазина, в котором можно приобрести аттрибутику клуба.
В тяжёлом положении находится и сама республика. Глубокодотационный регион с многомиллионным долгом перед федеральным центром не может позволить себе содержание профессионального клуба. В упадочном состоянии находится и база «Алании», которая когда-то считалась лучшей на юге России и одной из лучших во всей стране.
При всём желании «Спартак-Владикавказ» даже не может замахнуться на выход в ФНЛ. Сейчас на матчи чемпионата команда ездит на стареньком автобусе Setra, который даже не выдаёт свою принадлежность футбольному клубу (разве что спереди можно увидеть небольшую табличку «Спартак-Владикавказ»). Самый дальний выезд в зоне «Юг» - в Ростовскую область. Перелёты полностью исключены, перемещение осуществляется на автобусе. Сборы владикавказцы проводят в Кисловодске и в Осетии, о заграничных поездках уже давно пришлось забыть. Потенциальный выход в ФНЛ стал бы финансовым крахом для команды: одна поездка во Владивосток обошлась бы дороже всех вместе взятых выездов на автобусе на гостевые матчи.
Состав владикавказцев тоже не соответствует каким-то серьёзным задачам. Главной звездой и самым известным игроком является Шота Бибилов, поигравший за «Аланию» и «Волгу» в Премьер-Лиге. Но с 2014 года у одного из самых одарённых осетинских футболистов своего поколения фактически не было игровой практики. В «Рубине» он так и просидел на скамейке весь период контракта, затем была краткосрочная поездка в нижегородский «Олимпиец» и астраханский «Волгарь», после чего Бибилов вернулся в Осетию. При этом сейчас он мало чем выделяется на фоне своих одноклубников, большинству из которых ещё даже не исполнилось 23 лет. Возвращение в «Аланию» в 28 лет явно можно считать одним из заключительных этапов карьеры игрока с таким послужным списком.
При этом в команде собрано действительно немало талантливых футболистов, которые в будущем могут проявить себя на высоком уровне. Например, в последних матчах первого сезона в роли центрфорварда использовался 17-летний Сослан Лысенко, прошедший школу ЦСКА. Юниор уже успел забить несколько мячей. Здорово себя проявляют 22-летние Аршен Цаголов и Ренат Гагиты. Но трудно представить, какое будущее ждёт перспективную осетинскую молодёжь, если перед командой не будут поставлены серьёзные задачи. Самые одарённые воспитанники осетинского футбола в последние годы пытаются перебраться в клубы из других городов. Причём, зачастую переходы осуществляются не только на повышение, но и внутри ПФЛ, т.к. в других командах платят больше и стабильнее. В «Спартаке-Владикавказ», по слухам, с зарплатами тоже не всё ладно. Так, оклады футболистов не позволяют им считаться полноценными профессионалами. Для более-менее достойного существования необходимо подрабатывать где-то ещё. Естественно, что с таким подходом говорить о каком-либо профессиональном росте невозможно.
Периодически «Спартак» выдаёт яркие матчи, молодёжь действительно старается, выжимает из себя максимум, в безволии футболистов обвинить никак нельзя. Но что можно ждать от вчерашних юниоров, которых бросили в пекло ПФЛ, одного из самых жёстких и жестоких турниров в российском футболе? Футболисты и тренерский штаб понимают всё сами: при нынешнем подходе их шанс в том, чтобы засветиться и уехать из Осетии, а не добиваться успехов с родным клубом. О повторении успехов 90-х, по всей видимости, можно забыть ещё на несколько десятков лет.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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