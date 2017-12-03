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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Жоазиньо: самое важное для нас - это финальный результат
Полузащитник "Краснодара" Жоазиньо прокомментировал свой гол в ворота "Ахмата", который принес его команде победу.
- Это был очень важный гол для нашей команды. Классон красиво сыграл, отдал пас и я завершил его.
В первом тайме "Ахмат" играл достаточно закрыто, проводил много контратак. Во втором тайме нам удалось улучшить свою игру. Самое важное для нас - это финальный результат.
Rusfootball.info
- Это был очень важный гол для нашей команды. Классон красиво сыграл, отдал пас и я завершил его.
В первом тайме "Ахмат" играл достаточно закрыто, проводил много контратак. Во втором тайме нам удалось улучшить свою игру. Самое важное для нас - это финальный результат.
Rusfootball.info
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