Жоазиньо: самое важное для нас - это финальный результат

Полузащитник "Краснодара" Жоазиньо прокомментировал свой гол в ворота "Ахмата", который принес его команде победу.- Это был очень важный гол для нашей команды. Классон красиво сыграл, отдал пас и я завершил его.В первом тайме "Ахмат" играл достаточно закрыто, проводил много контратак. Во втором тайме нам удалось улучшить свою игру. Самое важное для нас - это финальный результат.