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Жоазиньо: самое важное для нас - это финальный результат

Полузащитник "Краснодара" Жоазиньо прокомментировал свой гол в ворота "Ахмата", который принес его команде победу.

- Это был очень важный гол для нашей команды. Классон красиво сыграл, отдал пас и я завершил его.

В первом тайме "Ахмат" играл достаточно закрыто, проводил много контратак. Во втором тайме нам удалось улучшить свою игру. Самое важное для нас - это финальный результат.

Rusfootball.info
Теги: Краснодар Жоазиньо Ахмат
Сегодня, 18:51
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