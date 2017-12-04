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Сборная неудачников 19-го тура

Сборная неудачников 19-го тура Подошёл к концу девятнадцатый тур российской Премьер-лиги, в котором мы увидели уничтожение «Тосно» столичным ЦСКА, провал хабаровского СКА в Каспийске и очередной неубедительный матч в исполнении казанского «Рубина». Rusfootball.info рассказывает о главных неудачниках игрового уик-энда.

Вратарь

Александр Криворучко («СКА-Хабаровск»)

Тур получился богатым на вратарские ошибки. В первую очередь, вспоминаются оплошности со стороны Артура Нигматуллина и Ильи Абаева. Однако мы в нашу команду неудачников выбрали Криворучко. На голкипера хабаровского СКА свалились все «тридцать три несчастья» в матче против «Анжи». Уже к 8-й минуте Александр пропустил два мяча, а в середине первого тайма он был вовсе удалён с поля за «фол последней надежды». Да, в том эпизоде Криворучко жёстко подставил Эдиев своим неудачным пасом назад, но со временем этот нюанс все забудут, а удаление голкипера никуда из протокола убрать не получится.

Защитники

Виталий Шахов («Тосно»)

Кошмарным образом сложился для «Тосно» матч против ЦСКА. Команда Дмитрия Парфёнова выглядела разобранной в обороне. Шахов, игравший на месте правого защитника, провалил встречу. Возможно, это не совсем его позиция. Всё-таки мы знаем Виталия, в первую очередь, как игрока центра обороны. На фланге Шахову не удаётся демонстрировать свои лучшие качества.

Александр Димидко («СКА-Хабаровск»)

Возвращаемся к хабаровскому СКА и его ужасающему выступлению в Каспийске. Вторым представителем дальневосточного коллектива в нашей команде является Александр Димидко. Центральный защитник «армейцев» сделал несколько ошибок, приведших к пропущенным мячам. В моменте с третьим голом он не смог вынести снаряд из пределов вратарской и помешать Маркелову поразить цель. А в эпизоде с четвёртым забитым мячом «Анжи» Димидко неудачно подставил ногу под удар Армаша, и от неё снаряд залетел в сетку ворот Довбни.

Сверрир Ингасон («Ростов»)
Исландец играл на очень приличном уровне в течение стартовых туров чемпионата, однако ближе к зимнему перерыву мы наблюдаем один провальный матч за другим в его исполнении. Вот и в субботней встрече против «Динамо» Ингасон действовал очень неуверенно, а его грубейшая ошибка привела ко второму пропущенному голу ростовчанами.

Сесар Навас («Рубин»)

Опытнейший испанец стал антигероем матча против «Локомотива». Он схлопотал удаление за «фол последней надежды» по ходу второго тайма, которое «железнодорожники» реализовали и вырвали победу в концовке. Причём, Фарфан поразил ворота Джанаева ударом из той зоны, где как раз и должен был находиться Навас.

Евгений Чернов («Тосно»)

Ещё один представитель обороны «Тосно» в нашей команде. Евгений вчистую проиграл дуэль Марио Фернандесу на своём фланге, а также «привёз» пенальти в собственные ворота, который реализовал Витиньо.

Полузащитники

Александр Карницкий («Тосно»)

Заключительный представитель коллектива из Ленинградской области в сборной неудачников тура. Карницкий по всем статьям проиграл свою дуэль Александру Головину в центре полузащиты. Неудивительно, что белорусский футболист был заменён по ходу второго тайма.

Николай Калинский («СКА-Хабаровск»)

Слабо в Каспийске сыграли не только центральные защитники хабаровского СКА, но и опорные полузащитники. Калинский отметился несколькими запоминающимися ошибками по ходу встречи, приведшими к печальным последствиям для «армейцев». Не справился Николай со своими обязанностями в воскресном матче.

Михаил Гащенков («Амкар»)

Не лучшим образом провёл Михаил встречу в Уфе. По части атакующей активности он ничем запоминающимся не отметился, а в моменте с третьим голом хозяев Гащенков встал как вкопанный возле вратарской своей команды и не сподобился оказать хоть какое-то противодействие Облякову.

Нападающие

Александр Бухаров («Ростов»)

Александр оформил дубль в игре предыдущего тура против «Анжи», однако субботний матч против «Динамо» он провалил. Бухаров не оказал никакого давления на оборону противника и смотрелся крайне бледно. Неудивительно, что в перерыве Леонид Кучук заменил форварда.

Игорь Портнягин («Урал»)

Форвард «Урала» выглядел неубедительно в матче против «Зенита». По части атаки Игорь ничем не запомнился, но попал он в сборную из-за автогола в собственном исполнении в первом тайме. После этого забитого мяча петербуржцы окончательно завладели тотальным игровым преимуществом и, в конечном счёте, вырвали победу.

Главный тренер: Алексей Поддубский (СКА-Хабаровск»)

В сложном положении сейчас находятся хабаровчане. Поражение в Каспийске стало для них уже пятым подряд. Команда Алексея Поддубского закрепилась на последнем месте в турнирной таблице, и в СМИ стали появляться сообщения о возможной смене главного тренера в дальневосточном клубе.

Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Теги: Навас Ингасон Портнягин Поддубский
Сегодня, 12:08
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№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хуже Шахова был его партнер Буйволов.Шахов то один гол привез,а Буйволов пендаль и еще два как минимум. Ска нужен кипер.И Довбня и Криворучко столько своих голов привезли,что напрямую виноваты в таком количестве очков у команды.Юрченко например тащит Тосно и много очков спас,а Довбня провел всего пару матчей на уровне,зато своих мячей пропустил с десяток,как и его партнер Криворучко.Как выходит это привоз.Осталось им до кучи Солосина пригласить)Если Ска хочет остаться,то зимой нужен нормальный вратарь,тогда есть шансы,а если в воротах дырка стоит ,то о какой ПЛ стоит говорить?Играют то они не хуже других команд внизу таблицы,просто там вратари не пускают пенок регулярно и с разных дистанций.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
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