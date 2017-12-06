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Владимир Бесчастных: "Спартаку" нужно играть уверенно, нагло и ничего не бояться

Бывший нападающий "Спартака" Владимир Бесчастных вспомнил о матче против "Ливерпуля" (2:0) на "Энфилде", который прошел в 1992 году.

"Это сейчас показывают много иностранного футбола по телевизору, ребята часто играют за границей. А тогда для меня было странным всё, что происходило на "Эндфилде".

Я первый раз оказался на стадионе, где болельщики сидели очень близко к полю. Когда мяч выходил за пределы, чуть ли не они его подавали. Для меня это было неожиданно. А вообще был очень рад, когда отдал голевую на Радченко, мы разыграли неплохую комбинацию. Димка здорово исполнил!

Что касается нынешнего матча, то ребятам нужно учесть, что "Ливерпуль", подгоняемый болельщиками, будет агрессивно действовать в начале матча. Им нужно это выдержать, играть уверенно и нагло, пытаться ловить их на контратаке и ничего не бояться. Думаю, всё должно получиться", - передает слова Бесчастных "Чемпионат".
Теги: Бесчастных Спартак
Сегодня, 10:23
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(1)
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 11:36) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Откуда взяться уверенности, когда даже матчах против Тосно и Ростова колени трясутся?
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 10:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Свинок сегодня чпокнут, как это не прискорбно
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:34) #
  • +1
  •  (3)

Все правильно, Владимир.
Регистрация: 29.08.2017
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