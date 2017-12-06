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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Владимир Бесчастных: "Спартаку" нужно играть уверенно, нагло и ничего не бояться
Бывший нападающий "Спартака" Владимир Бесчастных вспомнил о матче против "Ливерпуля" (2:0) на "Энфилде", который прошел в 1992 году.
"Это сейчас показывают много иностранного футбола по телевизору, ребята часто играют за границей. А тогда для меня было странным всё, что происходило на "Эндфилде".
Я первый раз оказался на стадионе, где болельщики сидели очень близко к полю. Когда мяч выходил за пределы, чуть ли не они его подавали. Для меня это было неожиданно. А вообще был очень рад, когда отдал голевую на Радченко, мы разыграли неплохую комбинацию. Димка здорово исполнил!
Что касается нынешнего матча, то ребятам нужно учесть, что "Ливерпуль", подгоняемый болельщиками, будет агрессивно действовать в начале матча. Им нужно это выдержать, играть уверенно и нагло, пытаться ловить их на контратаке и ничего не бояться. Думаю, всё должно получиться", - передает слова Бесчастных "Чемпионат".
"Это сейчас показывают много иностранного футбола по телевизору, ребята часто играют за границей. А тогда для меня было странным всё, что происходило на "Эндфилде".
Я первый раз оказался на стадионе, где болельщики сидели очень близко к полю. Когда мяч выходил за пределы, чуть ли не они его подавали. Для меня это было неожиданно. А вообще был очень рад, когда отдал голевую на Радченко, мы разыграли неплохую комбинацию. Димка здорово исполнил!
Что касается нынешнего матча, то ребятам нужно учесть, что "Ливерпуль", подгоняемый болельщиками, будет агрессивно действовать в начале матча. Им нужно это выдержать, играть уверенно и нагло, пытаться ловить их на контратаке и ничего не бояться. Думаю, всё должно получиться", - передает слова Бесчастных "Чемпионат".
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