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Валерий Рейнгольд: Вернблум - хамье высшей категории

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в 20-м туре Премьер-Лиги против ЦСКА (3:0).

- Наверное, перед многими болельщиками "Спартак" реабилитировался за поражение в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:7), но сам я воздержусь. Что касается самой игры, то красно-белые, безусловно, были лучше армейцев. Здесь даже нет вопросов. Для примера, посмотрите, сколько работы было у Игоря Акинфеева и сколько у Александра Селихова. Спартаковцы переиграли красно-синих по всех статьям. Я, в принципе, не хочу хвалить кого-то одного, просто изначально чувствовалось, что "Спартак" настроился на игру, вышел на поле с серьезными намерениями показать хороший футбол, что и случилось. ЦСКА ничего не мог сделать, потому что красно-белые были быстрее и был намного лучше мотивирован. Почему армейцы так слабо сыграли? Это их проблемы, пускай разбираются сами.

Но все-таки, одного игрока я хочу отметить, потому что, честно говоря, он в полном порядке - это Луис Адриано. Просто молодец парень, красавец. А в целом, в этом матче было полное преимущество "Спартака".

- То есть, после сегодняшнего матча вы не простите "Спартак" за разгромное поражение в Англии?

- Воздержусь. Сразу это не прощается. Я очень доволен игрой "Спартака" сегодня, говорить даже здесь нечего. Глаза у меня есть, они у меня не на затылке. Команда сыграла собрано, ответственно, профессионально и владела большим преимуществом. Фактически на поле команда выглядела очень достойно, намного сильнее армейцев. Но простить… Это не женщина, чтобы их прощать. Поражения 0:7 так быстро не прощаются. Многие болельщики простят, но не все, потому такой позор пережить очень сложно. Но повторюсь, сегодня спартаковцы молодцы, смогли забыть про то обидное поражение, и вышли на поле очень мотивировано.

"Спартак" - одна из самых интересных, в комбинационном плане, команд. Когда там ребята в порядке, то смотреть их очень интересных. Посмотрите, какие красивые голы были сегодня забиты.

Теперь про ЦСКА. В моем понимании, армейцы - хорошая команда, они выполняют работу честно, квалифицировано и профессионально. Но у них не хватает мастеровитых игроков. Я бы на месте Гончаренко посоветовал Головину играть поострее. Эти кружева, перемещения по полю, обыгрыш вокруг себя - это красиво, но это не остро. Со всех сторон кричат, что у него есть талант. Где талант? То, что он делает, талантом я не считаю. Надо больше брать инициативу на себя и делать все в штрафной соперника.

Также отмечу хамское поведение Вернблума. В наше советское время мое поколение ему бы давно ребра пересчитали. Хамье высшей категории. Я не знаю, почему судьи так халатно относятся к своей работе. Давно надо было его гнать с поля за все подножки, выходки, разговоры. Взял по лицу со всей силы засадил мальчишке-Пашаличу. Хулиганство высшей категории. Бандюга какой-то, честно говоря. Я советую футболистам, если будут читать мои интервью, встречать шведа жестко. Когда его встречают жестко, то он лает как собака. Открывает свою пасть на судью и на всех подряд, а сам исподтишка показывает свои дешевые номера. Повторюсь, хам высшей категории.
Сегодня, 19:59
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№15 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:27) #
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Я очень доволен игрой "Спартака" сегодня, говорить даже здесь нечего. Глаза у меня есть, они у меня не на затылке.

Ну,слава богу!
А,то я всё жду-жду,когда же...
Регистрация: 7.05.2010
№14 Написал: interested (Сегодня, 20:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Блестяще охарактеризовал Вернблума и дал хороший совет.
Регистрация: 18.10.2013
№13 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вернблум мразина, цска-команда гондонов


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№12 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 20:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: evgenij
да деда понесло видать забыл про Горлуковича и бубна satisfied

Я видел игру Горлуковича. Никогда дед так грязно не играл! Он одним видом своим пугал соперников!
Регистрация: 27.04.2009
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 20:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Цитата: evgenij
да деда понесло видать забыл про Горлуковича и бубна satisfied

До них был костолом Вагизка , а после Ковтун. Но своё не пахнет

и Чёрное Море копали "великие укры"?
Регистрация: 6.09.2013
№10 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 20:19) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: olegan
видел игру Горлуковича?...

Костолом еще тот был


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№9 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 20:17) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Если цски "лошадки" в нормальном понимании , то понтус СКОТИНА конечно конченая,
из-за таких противных тварей Гранквист миротворец
Регистрация: 14.09.2010
№8 Написал: olegan кениг (Сегодня, 20:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: evgenij
да деда понесло видать забыл про Горлуковича и бубна

А ты видел игру Горлуковича?.....только честно!
Регистрация: 19.03.2011
№7 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 20:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: evgenij
да деда понесло видать забыл про Горлуковича и бубна satisfied

До них был костолом Вагизка , а после Ковтун. Но своё не пахнет


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№6 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 20:10) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Катрапс,
да у него на роже написано дегенерат !
Регистрация: 9.06.2011
№5 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 20:08) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Футбольный Бог накажет этого верблюда перед ЧМ,и будет справедливо!
Регистрация: 2.08.2015
№4 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 20:06) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вернблум - мразь. Он свое по- любому получит.
Регистрация: 27.04.2009
№3 Написал: evgenij (Сегодня, 20:06) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
да деда понесло видать забыл про Горлуковича и бубна satisfied
Регистрация: 27.11.2017
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:03) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Кстати жаль Вернблум не сыграл с МЮ времен Роя Кина.Он бы ему там все бы пересчитал


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 20:02) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Он просто кандон из команды кандонов!
Регистрация: 28.11.2017
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