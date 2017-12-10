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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Рейнгольд: Вернблум - хамье высшей категории
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в 20-м туре Премьер-Лиги против ЦСКА (3:0).
- Наверное, перед многими болельщиками "Спартак" реабилитировался за поражение в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:7), но сам я воздержусь. Что касается самой игры, то красно-белые, безусловно, были лучше армейцев. Здесь даже нет вопросов. Для примера, посмотрите, сколько работы было у Игоря Акинфеева и сколько у Александра Селихова. Спартаковцы переиграли красно-синих по всех статьям. Я, в принципе, не хочу хвалить кого-то одного, просто изначально чувствовалось, что "Спартак" настроился на игру, вышел на поле с серьезными намерениями показать хороший футбол, что и случилось. ЦСКА ничего не мог сделать, потому что красно-белые были быстрее и был намного лучше мотивирован. Почему армейцы так слабо сыграли? Это их проблемы, пускай разбираются сами.
Но все-таки, одного игрока я хочу отметить, потому что, честно говоря, он в полном порядке - это Луис Адриано. Просто молодец парень, красавец. А в целом, в этом матче было полное преимущество "Спартака".
- То есть, после сегодняшнего матча вы не простите "Спартак" за разгромное поражение в Англии?
- Воздержусь. Сразу это не прощается. Я очень доволен игрой "Спартака" сегодня, говорить даже здесь нечего. Глаза у меня есть, они у меня не на затылке. Команда сыграла собрано, ответственно, профессионально и владела большим преимуществом. Фактически на поле команда выглядела очень достойно, намного сильнее армейцев. Но простить… Это не женщина, чтобы их прощать. Поражения 0:7 так быстро не прощаются. Многие болельщики простят, но не все, потому такой позор пережить очень сложно. Но повторюсь, сегодня спартаковцы молодцы, смогли забыть про то обидное поражение, и вышли на поле очень мотивировано.
"Спартак" - одна из самых интересных, в комбинационном плане, команд. Когда там ребята в порядке, то смотреть их очень интересных. Посмотрите, какие красивые голы были сегодня забиты.
Теперь про ЦСКА. В моем понимании, армейцы - хорошая команда, они выполняют работу честно, квалифицировано и профессионально. Но у них не хватает мастеровитых игроков. Я бы на месте Гончаренко посоветовал Головину играть поострее. Эти кружева, перемещения по полю, обыгрыш вокруг себя - это красиво, но это не остро. Со всех сторон кричат, что у него есть талант. Где талант? То, что он делает, талантом я не считаю. Надо больше брать инициативу на себя и делать все в штрафной соперника.
Также отмечу хамское поведение Вернблума. В наше советское время мое поколение ему бы давно ребра пересчитали. Хамье высшей категории. Я не знаю, почему судьи так халатно относятся к своей работе. Давно надо было его гнать с поля за все подножки, выходки, разговоры. Взял по лицу со всей силы засадил мальчишке-Пашаличу. Хулиганство высшей категории. Бандюга какой-то, честно говоря. Я советую футболистам, если будут читать мои интервью, встречать шведа жестко. Когда его встречают жестко, то он лает как собака. Открывает свою пасть на судью и на всех подряд, а сам исподтишка показывает свои дешевые номера. Повторюсь, хам высшей категории.
- Наверное, перед многими болельщиками "Спартак" реабилитировался за поражение в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:7), но сам я воздержусь. Что касается самой игры, то красно-белые, безусловно, были лучше армейцев. Здесь даже нет вопросов. Для примера, посмотрите, сколько работы было у Игоря Акинфеева и сколько у Александра Селихова. Спартаковцы переиграли красно-синих по всех статьям. Я, в принципе, не хочу хвалить кого-то одного, просто изначально чувствовалось, что "Спартак" настроился на игру, вышел на поле с серьезными намерениями показать хороший футбол, что и случилось. ЦСКА ничего не мог сделать, потому что красно-белые были быстрее и был намного лучше мотивирован. Почему армейцы так слабо сыграли? Это их проблемы, пускай разбираются сами.
Но все-таки, одного игрока я хочу отметить, потому что, честно говоря, он в полном порядке - это Луис Адриано. Просто молодец парень, красавец. А в целом, в этом матче было полное преимущество "Спартака".
- То есть, после сегодняшнего матча вы не простите "Спартак" за разгромное поражение в Англии?
- Воздержусь. Сразу это не прощается. Я очень доволен игрой "Спартака" сегодня, говорить даже здесь нечего. Глаза у меня есть, они у меня не на затылке. Команда сыграла собрано, ответственно, профессионально и владела большим преимуществом. Фактически на поле команда выглядела очень достойно, намного сильнее армейцев. Но простить… Это не женщина, чтобы их прощать. Поражения 0:7 так быстро не прощаются. Многие болельщики простят, но не все, потому такой позор пережить очень сложно. Но повторюсь, сегодня спартаковцы молодцы, смогли забыть про то обидное поражение, и вышли на поле очень мотивировано.
"Спартак" - одна из самых интересных, в комбинационном плане, команд. Когда там ребята в порядке, то смотреть их очень интересных. Посмотрите, какие красивые голы были сегодня забиты.
Теперь про ЦСКА. В моем понимании, армейцы - хорошая команда, они выполняют работу честно, квалифицировано и профессионально. Но у них не хватает мастеровитых игроков. Я бы на месте Гончаренко посоветовал Головину играть поострее. Эти кружева, перемещения по полю, обыгрыш вокруг себя - это красиво, но это не остро. Со всех сторон кричат, что у него есть талант. Где талант? То, что он делает, талантом я не считаю. Надо больше брать инициативу на себя и делать все в штрафной соперника.
Также отмечу хамское поведение Вернблума. В наше советское время мое поколение ему бы давно ребра пересчитали. Хамье высшей категории. Я не знаю, почему судьи так халатно относятся к своей работе. Давно надо было его гнать с поля за все подножки, выходки, разговоры. Взял по лицу со всей силы засадил мальчишке-Пашаличу. Хулиганство высшей категории. Бандюга какой-то, честно говоря. Я советую футболистам, если будут читать мои интервью, встречать шведа жестко. Когда его встречают жестко, то он лает как собака. Открывает свою пасть на судью и на всех подряд, а сам исподтишка показывает свои дешевые номера. Повторюсь, хам высшей категории.
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