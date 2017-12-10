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Дмитрий Назаров - о победе над ЦСКА: ты жива еще, моя лошадка? (видео)

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров спел песню в честь победы красно-белых над ЦСКА? (3:0). Он упомянул о возможной встрече "Спартака" и армейцев в плей-офф Лиги Европы.

Текст песни выглядит следующим образом:

Ты жива еще, моя лошадка?
Ты держись, привет тебе большой!
Понимаю, как тебе несладко,
Как тебе сейчас нехорошо.
Даст господь, а было бы не глупо,
Мы в Европе встретимся опять.
Ты опять получишь там по крупу.
Я мечтаю, я люблю мечтать.

Напомним, после игры 18-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Зенит", Назаров ответил песней "Мы "Спартак", а вы - только увы" лидеру группировки "Ленинград" Сергею Шнурову.

#мыспартакавыувы

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Теги: Спартак ЦСКА Назаров
Сегодня, 07:46
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44
(5)
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№44 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 10:06) #
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online

Цитата: cska1971
А про 0,7 не написал? Там так изящно можно было нарифмоплетить...

У шнурова уже есть..
Ты сказала :ухожу насовсем
Уходи, мне плевать, у меня есть 0,7
Регистрация: 22.11.2014
№43 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 10:05) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
В армии проплаченных пановых прибыло!!!
Регистрация: 17.05.2013
№42 Написал: Орнитолог (Сегодня, 09:58) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tofik
что-то еще?

Ну на ритм писмо к матери Есенина он положил...
Хотя. ИМХО, крайне коряво


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№41 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
А про 0,7 не написал? Там так изящно можно было нарифмоплетить...

так это же с Ливерпулем....

а с конявыми 3-0

Цитата: NAG25
МАРТ,
кыш отсюда, недоразуменье

СОСНовый Бор...от слова соснуть? smirk
Регистрация: 6.09.2013
№40 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 09:56) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дмитрий, не нужно этого делать.
Это удел ЦСКА и Зенита, которые в свое время подобные видеоролики и программки перед матчами со Спартаком сочиняли.
Регистрация: 14.06.2015
№39 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 09:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Только мне показалось, что изначально было не "по крупу", а что-то еще?

А вообще троллинг вполне себе на уровне. Понимаю, что болельщикам ЦСКА не нравится, но это часть шоу.

Мне на самлм деле более смешно, когда артистам обратки прелетают. И от таких же шоуменов как они сами (Шнур-Назаров), а еще лучше от болел (в Питере ныть). Посмотрим, что прилетит Назарову. Хотплось бы, конечно, чтобы ровода не было, но кто знает.


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007
№38 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 09:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а как вам турнирная таблица??
почетное пятое место sunglasses


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№37 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:44) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
Так и надо было до 70 минуте держаться с Верблумом в центре - быстрыми Витей и кто там молодой впереди .... 5-3-2 ... а потом под конец матча Верблума вперед если нужно будет забивать !! Было бы намного сложнее Спартаку. А так с открытым забралом .... против Спартака сейчас в РПЛ не кто не выдержит все 3-4 свои получают !!

О чем и речь. Недавно Зенит на этом попался. Ну не угонятся за Промесом и Ко наши пенсионеры. Не первый матч на такое нарываемся. Вообщем проиграли и проиграли. Чего уж шашкой махать после боя?!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№36 Написал: Quincy (Сегодня, 09:42) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
в любом случае вчера матч провал именно Гончаренко, хотя глядя на Натхо можно сказать что на поле он представлял себя уже как на море+ у вас мотивация явно была, но я не оправдываюсь этим. Да и спрос с нас уже не такой, что раньше, все таки с такими проблемами плавно уходим на второстепенные роли.

Да не только Гончаренко,у Натхо вообще мало хороших матчей за Цска,в Рубине он сильнее играл,Головин ничего не показал,Дзагоев интереснее гораздо,но этого мало,нет умной и тонкой мысли в атаке,диагонали на Фернандеса и навесы на Березку и Вернблума с флангов,ну про защиту вам давно говорили,что будет только хуже и медленнее с каждым годом,Гончаренко и дтак выжимает больше чем возможно,но все имеет свой потолок
Регистрация: 2.09.2016
№35 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 09:41) #
  • -3
  •  (3)

А про 0,7 не написал? Там так изящно можно было нарифмоплетить...
Регистрация: 26.01.2007
№34 Написал: Батька (Сегодня, 09:39) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: serega_user
Но Слуцкий никогда в начале матче не ставил его в атаку, Ленька всегда играл в осторожный футбол. Вернблум в атаке только к 70 минуте обычно подключался. А этот центр голышем оставил, и получили 3:0. Удивительно что Юнайтед много не накидал. Хотя с ними так активно вперед не лезли.

Так и надо было до 70 минуте держаться с Верблумом в центре - быстрыми Витей и кто там молодой впереди .... 5-3-2 ... а потом под конец матча Верблума вперед если нужно будет забивать !! Было бы намного сложнее Спартаку. А так с открытым забралом .... против Спартака сейчас в РПЛ не кто не выдержит все 3-4 свои получают !!
Регистрация: 9.09.2016
№33 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:37) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
согласен что в начале не ставил,но сам этот ход был взят у Слуцкого,не забывай что Юнайтед не был столь мотивирован в этом матче,плюс держали в уме дерби с Сити,в Москве они больше напрягались,Гончаренко часто делает ставку на быстрый гол,так как это дает потом возможность играть в удобный для команды футбол,забей Цска первым все было бы с точностью до наоборот

в любом случае вчера матч провал именно Гончаренко, хотя глядя на Натхо можно сказать что на поле он представлял себя уже как на море+ у вас мотивация явно была, но я не оправдываюсь этим. Да и спрос с нас уже не такой, что раньше, все таки с такими проблемами плавно уходим на второстепенные роли.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№32 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 09:35) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Че злые то такие? Нормально, с юмором. Без оскорблений и мата.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№31 Написал: NAG25 Сосновый Бор (Сегодня, 09:34) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
МАРТ,
кыш отсюда, недоразуменье
Регистрация: 24.10.2007
№30 Написал: Quincy (Сегодня, 09:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Но Слуцкий никогда в начале матче не ставил его в атаку, Ленька всегда играл в осторожный футбол. Вернблум в атаке только к 70 минуте обычно подключался. А этот центр голышем оставил, и получили 3:0. Удивительно что Юнайтед много не накидал. Хотя с ними так активно вперед не лезли.

согласен что в начале не ставил,но сам этот ход был взят у Слуцкого,не забывай что Юнайтед не был столь мотивирован в этом матче,плюс держали в уме дерби с Сити,в Москве они больше напрягались,Гончаренко часто делает ставку на быстрый гол,так как это дает потом возможность играть в удобный для команды футбол,забей Цска первым все было бы с точностью до наоборот,уже Цска ловил бы во втором тайме на контратаках
Регистрация: 2.09.2016
№29 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 09:30) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Пляска на костях...что ж...имеет право.


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№28 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 09:30) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: NAG25
Редкостный долб....б.

Эт ты мушкетёру скажи
Регистрация: 14.09.2010
№27 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 09:27) #
  • -3
  •  (9)

И зз что таким дятлам звание Народного артиста присваивают.Похоже или Глушак 0:7 самогона накатил или Егорка бромантаном угостил.
Регистрация: 26.08.2010
№26 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:25) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
ведь это Слуцкий справедливости ради придумал

Но Слуцкий никогда в начале матче не ставил его в атаку, Ленька всегда играл в осторожный футбол. Вернблум в атаке только к 70 минуте обычно подключался. А этот центр голышем оставил, и получили 3:0. Удивительно что Юнайтед много не накидал. Хотя с ними так активно вперед не лезли.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№25 Написал: Quincy (Сегодня, 09:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
вот тут то согласен, Гончаренко не сделал выводов! После Тосно возомнил, что выстроил идеальную атаку, хотя с таким составом просто нельзя играть в открытый футбол с лидерами

ведь это Слуцкий справедливости ради придумал,он ничего нового не внес,вообще это как разовая мера хорошо,а не решение проблем,так как соперники приспосабливаются к этому,а вот свежий ход,это совсем другое дело или по ходу игры сделать перестановки как вчера сделал Каррера,переставив Зобнина в центр

Цитата: serega_user
это уж в конце матче начал, вначале че то пытались разыграть, но при плотной обороне это было невозможно, что и не учел Гончаренко..нужно было сразу же убирать Вернблума в опорку, тогда и игра бы завязалась в центре поля

ну так это логично,что если ты ставишь Вернблума в атаку,то страдает опорная зона,опять упирается все в то,что по ходу игры он не сделал ответных ходов,да были моменты и раньше с Витиньо где он вместо того чтобы искать партнеров предпочитал бить по воротам,тоже самое делал и Головин
Регистрация: 2.09.2016
№24 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:18) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
у вас же как если раз прокатило,так и будите издали бить и Вернблума в атаку ставить))

вот тут то согласен, Гончаренко не сделал выводов! После Тосно возомнил, что выстроил идеальную атаку, хотя с таким составом просто нельзя играть в открытый футбол с лидерами

Цитата: Quincy
вот и вчера все пытался на дурика из за штрафной по воробьям лупил

это уж в конце матче начал, вначале че то пытались разыграть, но при плотной обороне это было невозможно, что и не учел Гончаренко..нужно было сразу же убирать Вернблума в опорку, тогда и игра бы завязалась в центре поля


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№23 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 09:15) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 24.11.2008
№22 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:14) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: NAG25
Редкостный долб....б.


не надо представляться...не надо..

вы там все "самородки" редкостные.. smirk
Регистрация: 6.09.2013
№21 Написал: Quincy (Сегодня, 09:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
А уж дурака как раз таки вы забили у нас дома

так я же и пишу что вы выиграли в ничейном матче,на победу никто не наиграл в том матче
Цитата: serega_user
наказали в двух контратаках...ну чтож, значит и вы вчера на дурака выиграли))

второй гол чистый дурак от Витька,вот и вчера все пытался на дурика из за штрафной по воробьям лупил,у вас же как если раз прокатило,так и будите издали бить и Вернблума в атаку ставить))
Регистрация: 2.09.2016
№20 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:10) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Serg
Публичный человек в принципе не должен так себя вести на публике.

Да-да, артист не должен петь на публике, он же публичный человек, он должен дома на диване петь.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№19 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 09:08) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Только ради того чтоб увидеть как бомжекони икру мечут, надо выкладывать такие новости
Регистрация: 30.08.2009
№18 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 09:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Хехе. Ну ну


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№17 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:04) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
дома вы на дурака выиграли в ничейном матче

наказали в двух контратаках...ну чтож, значит и вы вчера на дурака выиграли))
А уж дурака как раз таки вы забили у нас дома


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№16 Написал: Quincy (Сегодня, 09:01) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Я понимаю, если бы про "увы" и данный стишок прозвучали в случае побед в обоих встречах. А тут выиграли только домашние матчи, а в гостях слезы горькие проливали))

в каких гостях,дома вы на дурака выиграли в ничейном матче,вот за этот гофнофарт и были разгромлены,за отскоки и рикошеты нужно платить,поэтому по просьбам трудящихся:Мы Спартак а вы УВЫ пятиместное smile
Регистрация: 2.09.2016
№15 Написал: NAG25 Сосновый Бор (Сегодня, 09:00) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Редкостный долб....б.
Регистрация: 24.10.2007
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