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Эмилиано Ригони включен в символическую сборную группового этапа Лиги Европы

УЕФА назвал символическую сборную группового этапа Лиги Европы.

Вратарь: Али Кейта ("Эстерсунд");

Защитники: Штефан Лайнер ("Зальцбург"), Сотириос Папаяннопулос ("Эстерсунд"), Михаэл Люфтнер ("Копенгаген"), Альберто де ла Белья ("Реал Сосьедад");

Полузащитники: Эмилиано Ригони ("Зенит"), Серхио Каналес ("Реал Сосьедад"), Ремо Фройлер ("Аталанта"), Беньямин Вербич ("Копенгаген");

Нападающие: Ариц Адурис ("Атлетик"), Андре Силва ("Милан").

Теги: Ригони
Сегодня, 13:59
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№5 Написал: yukap С-Пб (Сегодня, 15:27) #
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online

А где же Кокорин??? Учитывая, что Зеня набрал больше всех очков могли бы и побольше игроков поставить.


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Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Регистрация: 9.03.2007
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:36) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Вербича бы в ПЛ хотелось увидеть, дюже мастеровитый краек.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 14:25) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Prokurator
Из Сосьедада двое, из Эстерсунда тоже двое ; )

И два из Копенгагена...
Регистрация: 21.03.2011
№2 Написал: IOGAN BRAMS Bremen (Сегодня, 14:09) #
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Болеет за:
«Бавария»
Достоин. На групповом этапе играл очень хорошо
Регистрация: 27.11.2017
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 14:02) #
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Из Сосьедада двое, из Эстерсунда тоже двое ; )


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
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