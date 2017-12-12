Альваро Мората пропустит матч чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом"

Нападающий "Челси" Альваро Мората не сыграет в матче чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом", информирует Sky Sports.Испанцу предоставлен отдых, поскольку у него возникли проблемы с мышцами и спиной.В нынешнем сезоне Мората забил девять мячей в премьер-лиге. Ожидается, что его заменит в составе Миши Батшуайи.