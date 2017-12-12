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Альваро Мората пропустит матч чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом"

Нападающий "Челси" Альваро Мората не сыграет в матче чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом", информирует Sky Sports.

Испанцу предоставлен отдых, поскольку у него возникли проблемы с мышцами и спиной.

В нынешнем сезоне Мората забил девять мячей в премьер-лиге. Ожидается, что его заменит в составе Миши Батшуайи.
Теги: Мората Хаддерсфилд Челси
Сегодня, 20:06
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№1 Написал: spiri (Сегодня, 20:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
У него проблемы с борьбой!
Без нормального напа Челси не светит! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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