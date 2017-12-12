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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Альваро Мората пропустит матч чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом"
Нападающий "Челси" Альваро Мората не сыграет в матче чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом", информирует Sky Sports.
Испанцу предоставлен отдых, поскольку у него возникли проблемы с мышцами и спиной.
В нынешнем сезоне Мората забил девять мячей в премьер-лиге. Ожидается, что его заменит в составе Миши Батшуайи.
Испанцу предоставлен отдых, поскольку у него возникли проблемы с мышцами и спиной.
В нынешнем сезоне Мората забил девять мячей в премьер-лиге. Ожидается, что его заменит в составе Миши Батшуайи.
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