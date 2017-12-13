Опрос:

Новости партнеров

Нам нужен забивной нападающий: зачем «Зениту» Заболотный?

Не дожидаясь межсезонья, «Зенит» начал укреплять состав. За день до матчей заключительного тура 2017 года появилась информация о переходе в питерский клуб форварда «Тосно» Антона Заболотного. Rusfootball.info разбирается в кадровых вопросах «Зенита» и пытается выяснить, зачем Манчини понадобился новый форвард.

Кого имел в виду Манчини?

После ничьей с «Ахматом» в заключительном матче 2017 года наставник «Зенита» Роберто Манчини не постеснялся критики в адрес подопечных. Досталось Олегу Шатову, который «мало бегал на поле» (как утверждает Манчини) и был заменён обратно. Косвенно от наставника получил и Александр Кокорин. Итальянец признал, что главной проблемой команды является низкая реализация, из-за чего «Зениту» нужен новый нападающий. «Нам нужен форвард, который будет забивать много голов», - заключил Манчини.

Прекрасно понимая, что в нынешнем сезоне перед питерцами стоит задача выиграть «золото» российского чемпионата, болельщикам можно было рассчитывать на серьёзное усиление. Вдруг Миллер и Фурсенко откроют кошельки, чтобы привезти в Санкт-Петербург новую звезду? Или решат вернуть Халка? Но ещё за день до матча с «Ахматом» уже было известно, что форвард «Тосно» Антон Заболотный перейдёт в «Зенит». На следующий день после ничьей в Грозном слухи получили официальное подтверждение.

Нам нужен забивной нападающий: зачем «Зениту» Заболотный?

Форвард "Тосно" Антон Заболотный продолжит карьеру в "Зените"

Неужели Роберто Манчини вправду мог говорить об Антоне Заболотном? Возникают серьёзные сомнения в этом. Складывается впечатление, что тренерский штаб и руководство «Зенита» даже не координируют свои действия. И всё это напоминает истории с массовой закупкой игроков перед стартом сезона, когда в Санкт-Петербург переехал, к примеру, Нобоа. Эквадорец остаётся игроком глубокого запаса, а его переход в «Зенит» - настоящая тайна и даже недоразумение.

Вообще, трансферная политика «Зенита» в нынешнем сезоне выглядит неоднозначно. Затратив десятки миллионов евро, как в «тучные» годы, питерцы зачастую действовали по принципу «бери то, что плохо лежит». Непонятно, чем занимаются в команде Нобоа, Терентьев и Панюков. Все трое подписали контракты с «Зенитом» перед началом сезона.

В то же время клуб совершенно не спешит расставаться с теми, кто не очень-то входит в планы Роберто Манчини. Пожалуй, главными претедентами на выход являются Дзюба, Шатов и Новосельцев. Но тренерский штаб «Зенита» так и не стал искать им новые клубы во время трансферного окна. Более того, Роберто Манчини периодически вспоминает о своих резервистах, давая им сыграть. Панюков в РФПЛ провёл на поле 10 минут, Терентьев – 41, Нобоа – 68. Недавно свой первый матч в нынешнем сезоне мог отметить и Новосельцев, но тому не хватило времени, чтобы выйти на замену в игре с «Уралом».

Дёшево и сердито

За Антона Заболотного «Зенит» заплатил 1,5 миллиона евро – смешная по нынешним меркам сумма. Наверное, в лице экс-форварда «Тосно» Роберто Манчини сможет получить вариативность в атаке, да ещё и игрока с российским паспортом при относительно невысокой цене. Но сможет ли Заболотный усилить атаку «Зенита»?

Статистика форварда в нынешнем сезоне не впечатляет. Периодически Заболотный выдавал яркие матчи, но в 20 играх он забил лишь 4 гола и сделал 2 результативные передачи. На Заболотного ранее обратил внимание и главный тренер российской сборной Станислав Черчесов. Впрочем, вряд ли это говорит о силе футболиста, скорее, - об отсутствии качественных нападающих с российским паспортом. Когда-то за негласный титул лучшего фактурного нападающего российской сборной спорили Павлюченко, Погребняк, Адамов и Бухаров. Сегодня фактически единственным вариантом является Дзюба, которому в тактических схемах «Зенита» чаще отводится место на скамейке запасных.

Для Заболотного ярким был прошлый сезон, когда он в ФНЛ в 32 матчах забил 16 команд. Но на более высоком уровне достижения нападающего выглядят куда более скромно. Сам Заболотный признаёт, что хотел бы сыграть в Англии, выиграть Лигу чемпионов, а свои 26 лет называет «скромным по европейским меркам возрастом». Пока подобные слова вызывают ироническую улыбку и воспоминания о карьере Алексея Сапогова.


В нынешнем сезоне Заболотный забил за "Тосно" четыре мяча

Теперь в распоряжении Роберто Манчини будет сразу шесть форвардов – Кокорин, Панюков, Заболотный, Дзюба, Полоз и Дриусси. Смотря на нынешний состав «Зенита» и впечатляющий по количеству список игроков атаки невольно вспоминаешь попытки играть в футбольный менеджер. Заполучив виртуальную команду многие из нас стремились скупить побольше нападающих, создав собственную «дрим-тим». Зачастую столько игроков одного амплуа вовсе не требовалось, что приводило лишь к разбалансированию состава команды.

Как уживаться с Дзюбой?

Антон Заболотный уже дал первое интервью после перехода в «Зенит». И в беседе с журналистами он заявил, что ему «нетерпится сыграть вместе с Дзюбой». Впрочем, трудно представить, что когда-нибудь Роберто Манчини захочет выпустить на поле этих игроков одновременно.

Более того, покупку Заболотного можно рассматривать и как явный намёк на уход Дзюбы из команды. Держать двух одноплановых форвардов просто глупо. И здесь вновь возникает вопрос о дальнейшей судьбе Дзюбы. Кому отдавать его в ареду или продавать? Если раньше говорилось об интересе к Дзюбе со стороны «Локомотива», то теперь «Зениту» было бы крайне неправильно отдавать такого игрока конкуренту. К тому же, в «Локо» сейчас итак идеально отложен игровой механизм, а во второй части сезона в строй вернётся и Ари. Разрушать эту гармонию подписанием Дзюбы было бы недальновидно.


Один из главный вопросов Манчини - что делать с Дзюбой?

Вряд ли Дзюба уйдёт и к кому-то из прямых конкурентов «Зенита» - клубам из верхней пятёрки. Получается, что здесь лишь два варианта – переезд за границу и переход в одну из команд нижней части турнирной таблицы. Вряд ли клубы из других чемпионатов проявят интерес к Дзюбе, да и сам футболист не станет переходить куда-либо на понижение зарплаты. Вариант с клубами нижней половины турнирной таблицы более реален. Условный «Урал» - хороший выход из ситуации. Пригодился бы Дзюба и, к примеру, московскому «Динамо». В этом случае он бы прошёл путь Погребняка (за исключением командировки в Англию). В любом случае, сейчас вероятность ухода Дзюбы можно оценить в 80%-90%.

Очевидно, что Заболотный – прямой конкурент именно Дзюбы. Впрочем, не стоит удивляться, если в итоге Роберто Манчини оставит обоих форвардов в команде и будет держать их на скамейке запасных. Это в том случае, если итальянский наставник «Зенита» проработает до конца сезона.

Шанс для Заболотного

Спортивный журналист и блогер Антон Ванюшов не верит в будущее Заболотного в «Зените». В одном из интервью он заявил: «Немного парадоксальная ситуация. Можно понять решение «Зенита». Да, игрок с русским паспортом оказался на рынке более-менее свободен: «Тосно» он был не нужен, они собирались его продавать. «Зенит» взял «то, что плохо лежит». В то же время, не могу понять, зачем он нужен «Зениту». Они просто меняют шило на мыло. Был Артём Дзюба, который, видимо, покинет команду. На его место приходит Антон Заболотный, хотя по классу Артем все-таки выше, чем Антон. И, если Манчини не смог интегрировать в свои схемы Дзюбу, то у него ничего не получится и с Заболотным».

Впрочем, с журналистом не согласен Владимир Бесчастных, который входил в тренерский штаб «Тосно». «Антон быстро растет, быстро впитывает то, что ему говорят. Попробовать себя в таком клубе, как «Зенит» хочет каждый футболист. Было бы глупо отказываться. Он придет в команду во время зимних сборов, будет время себя показать, чтобы тренер без спешки понял возможности игрока. А дальше все зависит только от Антона — если покажет себя лучше других, будет играть. Думаю, Манчини не просто так дал добро на переход игрока. Его мнением наверняка в этой истории интересовались. Если спросили, значит нужен команде и значит где-то будет его использовать», - считает Бесчастных.

Что ж, «Зенит» остаётся крайне противоречивым клубом с неоднозначной трансферной политикой. Команды ещё не успели уйти на зимний перерыв, как питерцы уже оказались в центре внимания. По крайней мере, российский футбол даёт поводы, чтобы продолжать за ним наблюдать.

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Тосно Зенит Заболотный Дзюба
Сегодня, 02:13
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: BlackRabbitRus (Сегодня, 02:51) #
  • 0
  •  (0)

ты сам то читал что написал Алешка?
Регистрация: 15.09.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.