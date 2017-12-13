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"Реал" и "Гремиу" встретятся в финале клубного чемпионата мира

Полуфинальный матч клубного чемпионата мира "Аль-Джазира" – "Реал" завершился победой мадридцев – 2:1. На гол нападающего Ромаринью "Королевский клуб" ответил точными ударами форвардов Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.

В финале турнира победители Лиги чемпионов встретятся с "Гремио".

Клубный чемпионат мира

1/2 финала

"Аль-Джазира" – "Реал Мадрид" 1:2

Гол: Ромариньо, 41 - Роналдо, 53, Бэйл, 82

"Аль-Джазари": Хасеиф, Аль-Хамдани, Аль-Аттас, Аль-Шаммари, Аль-Саади, Алхаммади (Аль-Отаибе, 60), Обаид, Аль-Хосани (Рабио, 72), Буссуфа, Ромариньо, Мабхут

"Реал": Навас, Хакими, Марсело, Варан, Начо, Касемиро, Модрич, Иско (Асенсио, 69), Ковачич (Лукас, 70), Бензема (Бэйл, 82), Роналду
Теги: Реал Гремио
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