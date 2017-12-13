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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Реал" и "Гремиу" встретятся в финале клубного чемпионата мира
Полуфинальный матч клубного чемпионата мира "Аль-Джазира" – "Реал" завершился победой мадридцев – 2:1. На гол нападающего Ромаринью "Королевский клуб" ответил точными ударами форвардов Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.
В финале турнира победители Лиги чемпионов встретятся с "Гремио".
Клубный чемпионат мира
1/2 финала
"Аль-Джазира" – "Реал Мадрид" 1:2
Гол: Ромариньо, 41 - Роналдо, 53, Бэйл, 82
"Аль-Джазари": Хасеиф, Аль-Хамдани, Аль-Аттас, Аль-Шаммари, Аль-Саади, Алхаммади (Аль-Отаибе, 60), Обаид, Аль-Хосани (Рабио, 72), Буссуфа, Ромариньо, Мабхут
"Реал": Навас, Хакими, Марсело, Варан, Начо, Касемиро, Модрич, Иско (Асенсио, 69), Ковачич (Лукас, 70), Бензема (Бэйл, 82), Роналду
В финале турнира победители Лиги чемпионов встретятся с "Гремио".
Клубный чемпионат мира
1/2 финала
"Аль-Джазира" – "Реал Мадрид" 1:2
Гол: Ромариньо, 41 - Роналдо, 53, Бэйл, 82
"Аль-Джазари": Хасеиф, Аль-Хамдани, Аль-Аттас, Аль-Шаммари, Аль-Саади, Алхаммади (Аль-Отаибе, 60), Обаид, Аль-Хосани (Рабио, 72), Буссуфа, Ромариньо, Мабхут
"Реал": Навас, Хакими, Марсело, Варан, Начо, Касемиро, Модрич, Иско (Асенсио, 69), Ковачич (Лукас, 70), Бензема (Бэйл, 82), Роналду
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