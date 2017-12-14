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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Иртыш": сделали предложение Карпину, ждем от него ответа
Спортивный директор павлодарского "Иртыша" Ойрат Садуов рассказал о переговорах с экс-наставником "Спартака" и "Мальорки" Валерием Карпиным.
"Мы сделали предложение Валерию Карпину и ждём от него ответа, пока он его не дал. Вопрос должен решиться в течение ближайших нескольких дней", - передает слова Садуова "Чемпионат".
"Мы сделали предложение Валерию Карпину и ждём от него ответа, пока он его не дал. Вопрос должен решиться в течение ближайших нескольких дней", - передает слова Садуова "Чемпионат".
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