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"Иртыш": сделали предложение Карпину, ждем от него ответа

Спортивный директор павлодарского "Иртыша" Ойрат Садуов рассказал о переговорах с экс-наставником "Спартака" и "Мальорки" Валерием Карпиным.

"Мы сделали предложение Валерию Карпину и ждём от него ответа, пока он его не дал. Вопрос должен решиться в течение ближайших нескольких дней", - передает слова Садуова "Чемпионат".
Теги: Карпин
Сегодня, 10:06
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№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
если Карп придет, ПИ3ДЕЦ Иртышу! эх и идиоты в Павлодаре!
Регистрация: 23.03.2009
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