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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Канте признан игроком года во Франции по версии France Football
Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте признан лучшим футболистом Франции 2017 года, выступающий за рубежом по версии France Football.
Канте во второй раз подряд признается лучшим. Он опередил нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, форварда "Реала" Карима Бензема и футболиста "ПСЖ" Килиана Мбаппе.
Канте во второй раз подряд признается лучшим. Он опередил нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, форварда "Реала" Карима Бензема и футболиста "ПСЖ" Килиана Мбаппе.
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