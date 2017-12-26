Канте признан игроком года во Франции по версии France Football

Полузащитник лондонского "Челси" Н'Голо Канте признан лучшим футболистом Франции 2017 года, выступающий за рубежом по версии France Football.Канте во второй раз подряд признается лучшим. Он опередил нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, форварда "Реала" Карима Бензема и футболиста "ПСЖ" Килиана Мбаппе.