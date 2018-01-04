Костас Манолас: летом у меня было предложение от "Зенита", но я решил остаться в Риме

Греческий защитник "Ромы" Костас Манолас рассказал, что минувшие летом у него было предложение от "Зенита"."Летом у меня было предложение от "Зенита", мы были близки к завершению сделки, но в конце концов я захотел остаться здесь, в Риме, и я счастлив. Я продлил контракт с клубом и обещаю, что всегда буду делать всё возможное для команды, потому что я хочу остаться здесь надолго", цитирует Маноласа Sky Sport Italia.