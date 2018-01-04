Опрос:

Новости партнеров

Костас Манолас: летом у меня было предложение от "Зенита", но я решил остаться в Риме

Греческий защитник "Ромы" Костас Манолас рассказал, что минувшие летом у него было предложение от "Зенита".

"Летом у меня было предложение от "Зенита", мы были близки к завершению сделки, но в конце концов я захотел остаться здесь, в Риме, и я счастлив. Я продлил контракт с клубом и обещаю, что всегда буду делать всё возможное для команды, потому что я хочу остаться здесь надолго", цитирует Маноласа Sky Sport Italia.
Теги: Манолас Зенит Рома
Сегодня, 20:22
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: язва Москва (Сегодня, 21:19) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nofrills
а мы что об этом полгода назад не знали ?

О зените и
ли о этом маноЛосе?


--------------------
парам пам пам..
Регистрация: 25.09.2016
№4 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 21:14) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: НетуЧерного
Цитата: nofrills
а мы что об этом полгода назад не знали ?

Это ТЫ не знал
СМИ: МАНОЛАС НЕ ПРИБЫЛ НА МЕДОСМОТР ДЛЯ "ЗЕНИТА", ТРАНСФЕР БУДЕТ ОТМЕНЕН

С этого сайта. Он на них просто куй положил с присвистом - бомжи и утерлись smile

да знал я все, не знал тот который писал эту заметку
Регистрация: 18.11.2017
№3 Написал: mustang (Сегодня, 20:55) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
мудрый человек
не погнался за баблом


--------------------
я очень люблю спартак(с)
Регистрация: 23.12.2015
№2 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 20:42) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nofrills
а мы что об этом полгода назад не знали ?

Это ТЫ не знал
СМИ: МАНОЛАС НЕ ПРИБЫЛ НА МЕДОСМОТР ДЛЯ "ЗЕНИТА", ТРАНСФЕР БУДЕТ ОТМЕНЕН

С этого сайта. Он на них просто куй положил с присвистом - бомжи и утерлись smile


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 20:40) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
а мы что об этом полгода назад не знали ?
Регистрация: 18.11.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.