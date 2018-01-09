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Алешандре Пато: надеюсь, "Милан" останется хорошей командой

Нападающий китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Алешандре Пато рассказал, что готов рассмотреть предложения от китайских клубов.

"Милан" — мой дом. Моя первая команда за пределами Бразилии, клуб, который дал мне возможность стать известным во всём мире. Мне предоставился шанс поиграть в Европе, выиграть трофеи, выступать вместе с великими игроками. Это мой дом. Я люблю "Милан". Я счастлив, когда клуб побеждает, потому что у меня все еще есть много друзей оттуда. У меня хорошие отношения с бывшим президентом, Сильвио Берлускони, и экс-генеральным директором Адриано Галлиани. Надеюсь, "Милан" останется хорошей командой. Могу ли я вернуться? Сейчас я играю в Китае и я счастлив здесь. Но кто знает, что может произойти в будущем? Если получу предложение от "Милана" или из Европы, обдумаю его", - цитирует Пато tuttomercatoweb.
Теги: Пато Милан
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 08:41) #
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