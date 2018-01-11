"СКА-Хабаровск" объявил о назначении Рината Билялетдинова главным тренером

Ринат Билялетдинов назначен главным тренером "СКА-Хабаровска". Специалист сменил на этом посту Алексея Поддубского, который занял пост спортивного директора команды."Наш клуб официально оформил отношения с новым тренерским штабом. Главным тренером назначен Ринат Билялетдинов.Помогать ему будут тренер по физической подготовке Евгений Бондаренко и тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин. Контракты наставников рассчитаны на 1,5 года", – говорится в сообщении хабаровского клуба.