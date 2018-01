"СКА-Хабаровск" объявил о назначении Рината Билялетдинова главным тренером

Наш клуб официально оформил отношения с новым тренерским штабом. Главным тренером назначен Ринат Билялетдинов. Помогать ему будут тренер по физической подготовке Евгений Бондаренко и тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин. Контракты наставников рассчитаны на 1,5 года. Добро пожаловать в "СКА-Хабаровск" ???? #скахабаровск #ска #армейцы #армейцыстраны #красносинийсамыйсильный???? #дв #дальнийвосток #хабаровск #футбол #рфпл #сборы

