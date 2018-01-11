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"СКА-Хабаровск" объявил о назначении Рината Билялетдинова главным тренером

Ринат Билялетдинов назначен главным тренером "СКА-Хабаровска". Специалист сменил на этом посту Алексея Поддубского, который занял пост спортивного директора команды.

"Наш клуб официально оформил отношения с новым тренерским штабом. Главным тренером назначен Ринат Билялетдинов.

Помогать ему будут тренер по физической подготовке Евгений Бондаренко и тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин. Контракты наставников рассчитаны на 1,5 года", – говорится в сообщении хабаровского клуба.

Наш клуб официально оформил отношения с новым тренерским штабом. Главным тренером назначен Ринат Билялетдинов. Помогать ему будут тренер по физической подготовке Евгений Бондаренко и тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин. Контракты наставников рассчитаны на 1,5 года. Добро пожаловать в "СКА-Хабаровск" ???? #скахабаровск #ска #армейцы #армейцыстраны #красносинийсамыйсильный???? #дв #дальнийвосток #хабаровск #футбол #рфпл #сборы

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Теги: СКА-Хабаровск Билялетдинов Р.
Сегодня, 08:35
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