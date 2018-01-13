Дэвид Мойес: рад, что команде удалось победить

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал победу над "Хаддерсфилдом" (4:1) в 23-м туре чемпионата Англии."Нам предстоит долгий путь, но сегодня игроки блестяще справились со своей задачей. Я очень доволен Арнаутовичем. Мы знали, насколько он хорош, и решили дать ему еще больше свободы. Я рад, что команде удалось победить. Руководство знает, что мы хотим купить новых игроков. Это будет трудно, но возможно", - цитирует Мойеса ВВС.