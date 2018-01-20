Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Юрген Локадия стал игроком "Брайтона"

Полузащитник ПСВ Юрген Локадия стал игроком "Брайтона", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. 24-летний голландец заключил с "чайками" контракт до лета 2022 года.
Теги: ПСВ Брайтон Трансферы
Сегодня, 07:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.