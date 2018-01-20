Саломон Рондон заплакал после того, как сломал ногу полузащитнику "Эвертона" (видео)

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон сломал ногу полузащитнику "Эвертона" Джеймсу Маккарти в матче чемпионата Англии (1:1).Бывший футболист "Зенита" с мячом входил в штрафную, Маккарти в подкате выбил мяч и сломал ногу. Рондон был в шоке от эпизода и даже не смог сдержать слез.У футболиста ливерпульского клуба диагностирован двойной перелом ноги.