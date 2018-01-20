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Саломон Рондон заплакал после того, как сломал ногу полузащитнику "Эвертона" (видео)

Нападающий "Вест Бромвича" Саломон Рондон сломал ногу полузащитнику "Эвертона" Джеймсу Маккарти в матче чемпионата Англии (1:1).

Бывший футболист "Зенита" с мячом входил в штрафную, Маккарти в подкате выбил мяч и сломал ногу. Рондон был в шоке от эпизода и даже не смог сдержать слез.

У футболиста ливерпульского клуба диагностирован двойной перелом ноги.

Теги: Рондон Вест Бромвич Эвертон
Сегодня, 21:39
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№3 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 22:44) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Жуть.

тут не известно от чего он слёзы пустил ,АНГЛОСАКСЫ ,МОГУТ ИЗ ПАЛЬЦА ВСЁ ВЫСОСАТЬ ,РАДИ ЧЕГО,ИМ НРАВСТВЕННОСТЬ ,ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ЧУЖДО .
Регистрация: 8.05.2016
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 22:38) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот это называется "Мужик"! А не всякие там... Человечность - вот то, что делает мужика - мужиком.
Регистрация: 2.08.2013
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:49) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Жуть.
Регистрация: 23.08.2016
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