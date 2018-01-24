"ПСЖ" победил "Генгам" в Кубке Франции

"ПСЖ" обыграл "Генгам" со счетом 4:2 в матче 1/16 финала Кубка Франции.Кубок Франции1/16 финалаРабио, 21, До, 25 (авто.), Пасторе, 64, Маркиньос, 89 - Тюрам, 33, Нгбакото, 75"ПСЖ": Трапп, Маркиньос, Кимпембе, Менье, Берчиче, Ди Мария, Рабио, Ло Чельсо, Дракслер (Нкунку, 78), Пасторе, Кавани"Генгам": Юнссон, Кербра (Сорбон, 63), Икоко, Ребошу, Эбоа, Блас (Салибур, 80), До, Фири, Коко (Бриан, 74), Нгбакото, ТюрамПредупреждения: Берчиче, 36, Ло Чельсо, 41Нинга, 10, Самбья, 55, Мбенза, 60, Нинга, 63 - Буанга, 6, 32, Морис, 63"Монпелье": Берто, Конгре, Коцца (Куилар, 89), Мукиэле, Мендеш, Скири, Долли, Лан, Самбья, Нинга, Мбенза (Камара, 88)"Лорьян": Петкович, Конте, Лекуш (Фелипе, 70), Морейра, Туре, Буанга, Вадя, Даник, Этуин, Курте (Висса, 70), МорисПредупреждения: Конгре, 5, Морис, 86, Мбенза, 86