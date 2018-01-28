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"Краснодар" подтвердил уход Гранквиста в "Хельсингборг"

"Краснодар" на своем официальном сайте прокомментировал переход защитника и капитана команды Андреаса Гранквиста в "Хельсингборг". Швед покинет российский клуб после истечения срока контракта летом 2018 года.

"За эти годы шведский футболист стал истинным лидером команды, ее капитаном и настоящим столпом обороны. Все успехи клуба за последние без малого 5 лет связаны с его именем и его вдохновенной, самоотверженной игрой.

ФК "Краснодар" уже достаточно давно вел переговоры с Гранквистом о продлении контракта, но 32-летний футболист твердо решил по окончании срока текущего соглашения вернуться в свой родной город и завершить игровую карьеру в команде, где он когда-то делал свои первые шаги в профессиональном футболе.

В ФК "Краснодар" уважают решение Гранквиста, и уверены, что Андреас принесет своей нынешней команде максимум пользы в оставшихся матчах сезона-2017/2018", - говорится в сообщении "быков".
Теги: Краснодар Гранквист
Вчера, 22:00
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