Новости партнеров

"Вест Бромвич" взял в аренду Дэниэла Старриджа (фото)

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж будет выступать за "Вест Бромвич".

28-летний англичанин перешел в стан "дроздов" на правах аренды до конца текущего сезона.

Теги: Вест Бромвич Старридж Трансферы
Сегодня, 10:48
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Батька (Сегодня, 11:52) #
  • -2
  •  (2)

От Промес отстали ?!
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 11:27) #
  • 0
  •  (0)

А как же Рондон


--------------------
FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.