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Давид Юрченко: хотим получить хотя бы ответ, чего нам ожидать и что происходит с "Тосно"

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко заявил, что футболисты команды приостановили организованный тренировочный процесс на сборе в Турции из-за отсутствия ответа со стороны руководства клуба по поводу выплаты зарплат и премиальных. Он отметил, что игроки желают скорее возобновить полноценную спортивную деятельность.

В субботу "Тосно" должен был провести контрольный матч на сборах в Турции с курским "Авангардом", но встреча не состоялась из-за того, что футболисты приостановили трудовую деятельность.

"Перед нами есть долги, в связи с этим каждый из нас написал письмо руководству с требованием получить ответ на вопрос: почему те, кто ушел из клуба и решает свои (финансовые) вопросы через инстанции РФС, получает расчет с клубом, а те, кто остался в команде, ждут то премий, то зарплаты? Чего нам ждать? На эти вопросы мы не получили ответа от руководства. Нам должны несколько зарплат и премиальные. Мы хотим получить хотя бы ответ, чего нам ожидать и что происходит с нашим клубом.

Конкретика нужна, а не обещания, которых много и которые не выполняются. Дальнейшие наши действия зависят от того, какую информацию мы будем получать от руководства. Сейчас мы не можем сказать, что будет через два дня. Мы хотим возобновить полноценную тренировочную и игровую деятельность, чтобы нормально подготовиться к сезону.

Сегодня у нас нет игры, которая должна была состояться, и мы не тренируемся организованно. Конечно, каждый по желанию может пойти и позаниматься в спортзале.

Мы два дня ждали от него гендиректора Матюшенко ответа, но не получили его. Мы хотели решить вопрос в обычной беседе, но ответа не последовало, поэтому каждый принял решение написать письмо", - передает слова Юрченко "Р-Спорт".
Теги: Юрченко Тосно
Сегодня, 12:42
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