Билеты на матч "Реал" – "ПСЖ" были проданы за 37 минут

Для продажи билетов на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "ПСЖ" потребовалось всего 37 минут, передает издание Marca.Спекулянты продают самые дорогие билеты на игру по 24 тысячи евро.Матч "Реал" – "ПСЖ" состоится 14 февраля на "Сантьягу Бернабеу".