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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Бавария" забила шесть безответных мячей в ворота "Падерборна" (1)
"Бавария" забила шесть безответных мячей в ворота "Падерборна" (1)
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Марек Сухи: Сергей Ерёменко с основой "Базеля" не тренировался, я не видел его в деле (1)
Марек Сухи: Сергей Ерёменко с основой "Базеля" не тренировался, я не видел его в деле (1)
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Бруну Перес может перейти в один из российских клубов (4)
Вчера, 21:15
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Стал известен стартовый состав ЦСКА на игру против "Эльче" (15)
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УЕФА отклонил апелляцию "Реала" по Карвахалю
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Григорий Иванов: "Зенит" предложил "Уралу" 5 миллионов за Емельянова? Слухи не комментирую (6)
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"Челси" в ближайшее время может сообщить об увольнении Конте (1)
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Сергей Палкин: "Кристал Пэлас" поступил несерьезно (3)
Сергей Палкин: "Кристал Пэлас" поступил несерьезно (3)
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УЕФА рассмотрит дело игрока молодёжки "Спартака", который обвиняется в расизме, 22 февраля (2)
УЕФА рассмотрит дело игрока молодёжки "Спартака", который обвиняется в расизме, 22 февраля (2)
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Легенды РФПЛ. Марк Кросас (7)
Легенды РФПЛ. Марк Кросас (7)
Билеты на матч "Реал" – "ПСЖ" были проданы за 37 минут
Для продажи билетов на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "ПСЖ" потребовалось всего 37 минут, передает издание Marca.
Спекулянты продают самые дорогие билеты на игру по 24 тысячи евро.
Матч "Реал" – "ПСЖ" состоится 14 февраля на "Сантьягу Бернабеу".
Спекулянты продают самые дорогие билеты на игру по 24 тысячи евро.
Матч "Реал" – "ПСЖ" состоится 14 февраля на "Сантьягу Бернабеу".
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