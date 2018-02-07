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Билеты на матч "Реал" – "ПСЖ" были проданы за 37 минут

Для продажи билетов на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "ПСЖ" потребовалось всего 37 минут, передает издание Marca.

Спекулянты продают самые дорогие билеты на игру по 24 тысячи евро.

Матч "Реал" – "ПСЖ" состоится 14 февраля на "Сантьягу Бернабеу".
Теги: Реал ПСЖ
Сегодня, 11:51
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:23) #
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Ни чего удивительного ....это будет СУПЕР матч....Неймар-Роналдо...Я ЗА Неймара.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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