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"Лейпциг" одержал победу над "Аугсбургом"

"Лейпциг" на своем поле переиграл "Аугсбург" в матче 22-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

22 тур

"РБ Лейпциг" – "Аугсбург" 2:0

Голы: Юпамекано, 17, Кейта, 70

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Орбан, Юпамекано, Лаймер, Ильзанкер, Кампль, Кейта (Лукман, 79), Брума (Кайзер, 90), Вернер, Поульсен (Огустен, 84)

"Аугсбург": Хиц, Фрамбергер, Мак, Хинтереггер, Дансо, Байер, Хеллер (Шмид, 46), Хедира, Грегорич (Кордова, 76), Чол, Каюби (Моравек, 86)

Предупреждения: Фрамбергер, 9, Хедира, 23
Теги: РБ Лейпциг Аугсбург
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