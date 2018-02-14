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Маурисио Почеттино: ничья несправедлива, ведь мы выглядели намного лучше "Ювентуса"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его команда играла лучше итальянского "Ювентуса" (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"В футболе удача играет большую роль. Счет 1:2 - это не то же, что 1:3. Мы не заслуживали тогда уступать в счете в два мяча. В первом тайме мы заслуживали большего. Думаю, ничья нам на руку, хотя она немного несправедлива, ведь мы выглядели намного лучше.

Матч был фантастическим. Да, начали мы неважно. Пропустили два быстрых гола, но показали затем невероятный характер. Хочу поздравить игроков, которые отыгрались со счета 0:2 в Турине в матче с командой, чью оборону так сложно взломать", - передает слова Почеттино официальный сайт УЕФА.
Теги: Почеттино Тоттенхэм
Сегодня, 11:27
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