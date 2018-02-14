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Нобель Арустамян: Набиуллин и Оздоев скоро пройдут медосмотр для "Зенита"

Журналист и телекомментатор Нобель Арустамян сообщил о том, что игроки "Рубина" Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев близки к переходу в "Зенит".

"Оздоев и Набиуллин уже покинули расположение "Рубина" и совсем скоро пройдут медосмотр для "Зенита", – написал Арустамян в Телеграме.
Теги: Арустамян Набиуллин Оздоев Зенит Трансферы
Сегодня, 13:19
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№12 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
думаю

Когда ты закручиваешь гайки,думать не надо


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Нормально...думаю усилят.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:45) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Рубин весь раздербанили, вот только это совсем не тот Рубин который тот-же Зенит ослаблял путем увода ключевых игроков после двух чемпионств.
Больше похоже на рулетку, заиграет - хорошо, нет - обратно отправят.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: XERX
Ряды миллионеров пополнились,а вот игроков становится все меньше и меньше!!!(((

да подкосили травмы ваших игроков, пусть поправляются
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:40) #
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online

Цитата: Хитрый Лис
Мага не нужен, отдайте его свиньям в качестве утешительного приза.

Тут главный вопрос: пытался ли Спартак заполучить Оздоева? Потому что и у Аршавина был чудовищный спад, Денисов был твердым лавочником. Но стоило лишь замаячить угрозе перейти в Спартак, как оба игрока начали показывать просто сумасшедший класс.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№7 Написал: XERX - (Сегодня, 13:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ряды миллионеров пополнились,а вот игроков становится все меньше и меньше!!!(((
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№6 Написал: Батька (Сегодня, 13:34) #
  • +4
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online

Оздоев что бонусом ?!
Набиулин понятно может и играть будет ....если проявит себя !! А оздоев это же донное дно ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:34) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Ничего Зенит не учит. Опять бердыевскго шлака понабрали. Уже полтора десятка его игроков скупили и только Семак что то на опыте показал. Да и не бердыевский он по сути.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:32) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
грандиозное усиление, опять у Бердыева игроков понабрали

полагаю если бы Набиула выбрал Сраптак коммент был бы типа-перспективный ,молодой игрок.Ваше усиление круче.Еще один баклан из Югославии в аренду и после двух лет на лавке,да очередной араб аж из топового чемпа и возрастом ближе к пенсии.Трансферы фееричны начиная от Петковича и Пашалича до новых игроков)Продолжайте.Можно у Селюка еще целую команду африканцев за борщ прикупить.Нормальные то игроки не поедут.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:30) #
  • -5
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мага не нужен, отдайте его свиньям в качестве утешительного приза.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:30) #
  • +1
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Кир Мяс,
Бердыев и без них справится. Придет нобоа,пришел Попов ,подберезкин . Ребята креативные . Рубин в плюсе .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:27) #
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  •  (7)
online

грандиозное усиление, опять у Бердыева игроков понабрали
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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