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Сергей Галицкий: продажа "Магнита" - непростое решение, вероятно, покину РФС

Президент ФК "Краснодар" и совладелец сети магазинов "Магнит" Сергей Галицкий на Инвестиционном форуме в Сочи рассказал, что продал 29,1% акций компании банку ВТБ.

"Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно.

Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить.

Я буду жить в Краснодаре. Наверное, не останусь [в РФС]", - передает слова Галицкого РБК.

По словам бизнесмена, сумма сделки составила 138 миллиардов рублей, она будет закрыта после одобрения ФАС. После завершения сделки Галицкий останется миноритарным акционером "Магнита" с пакетом в 3% акций. Планируется, что после сделки компания останется публичной.
Теги: Галицкий Краснодар
Сегодня, 11:04
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№14 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 13:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Clover
Цитата: Algus64
Дауны, а ещё точнее - зомби, болеют за "Спартак", малыш.

Поясняю для дебилов. Сказаное мной до этого мнение - я обосновал. Ты же - разинул свой рабочий орган, и изрек ничем не мотивированую ахинею. Чем, между прочим, подтвердил:
Цитата: Clover
Да, запитер болеют исключительно - дауны.

Обосновал своим незнанием того, что Медведев без разрешения Царя ничего не скажет? smile Обосновывай так дальше и уверенно докажешь сказанное мной:
Цитата: Algus64
Дауны, а ещё точнее - зомби, болеют за "Спартак", малыш.


Цитата: RenarTickle
Algus64,
Ага. И "майские указы" уже 5-й год подряд с разрешения "царя" саботируют. У вас там все в Питере такие "умные", да? Сразу видно - команда власти...

В Питере я бывал пару раз ещё при СССР. bowtie А "майские указы"? Неужели надо объяснять, что такое "лапша на уши!? smile
Регистрация: 22.02.2013 [жалоба]
№13 Написал: нетрал (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
магнит и так был г..ом ...а теперь будет г...о в кубе!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№12 Написал: safonas (Сегодня, 13:28) #
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думаю попросили его


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№11 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:25) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Algus64,
Ага. И "майские указы" уже 5-й год подряд с разрешения "царя" саботируют. У вас там все в Питере такие "умные", да? Сразу видно - команда власти...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№10 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 13:24) #
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Вот ты какой , список кремлевский.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№9 Написал: Clover (Сегодня, 12:41) #
  • -3
  •  (9)
online

Цитата: Algus64
Дауны, а ещё точнее - зомби, болеют за "Спартак", малыш.

Поясняю для дебилов. Сказаное мной до этого мнение - я обосновал. Ты же - разинул свой рабочий орган, и изрек ничем не мотивированую ахинею. Чем, между прочим, подтвердил:
Цитата: Clover
Да, запитер болеют исключительно - дауны.


--------------------
Примерно так же как болото - болею за российские клубы в еврокубках
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№8 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:27) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Spartacus1971
Ну всё,теперь Краснодар скатится до уровня Кубани.

Вам пля тебе и таким,как тебе мерещатся только черное в отношение других или хочется не знаю, чтоб было все плохо,чисто маргинальный ,колхоз-совхоз подход происходящему.Наоборот теперь все силы на футбол,на "Краснодар"..и по больше бы таких людей в футболе..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№7 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 12:16) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Amirovich,
Очень симпатично сказано!
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№6 Написал: Amirovich (Сегодня, 12:07) #
  • -6
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
*** свиньи =) и тут зенит виноват азахаахахах =) скоро и до лукойла доберемся и будете сосать ущербные =)
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:02) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ну всё,теперь Краснодар скатится до уровня Кубани.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 11:55) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Clover
Цитата: Algus64
Как это там говорил Царь: "Не кошмарьте бизнес"?

Да, запитер болеют исключительно - дауны. Про "кошмарить" - это Медведев сказал... И причем не про олигархов, а про средний класс. Ты это... Вперед. запитер - больше тебе и знать ничего не обязательно

Дауны, а ещё точнее - зомби, болеют за "Спартак", малыш. Ты-то в силу малолетства вряд ли понимаешь, что Медведев может сказать только то, что ему разрешит Царь.
Регистрация: 22.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: Clover (Сегодня, 11:52) #
  • -7
  •  (13)
online

Цитата: Algus64
Как это там говорил Царь: "Не кошмарьте бизнес"?

Да, запитер болеют исключительно - дауны. Про "кошмарить" - это Медведев сказал... И причем не про олигархов, а про средний класс. Ты это... Вперед. запитер - больше тебе и знать ничего не обязательно


--------------------
Примерно так же как болото - болею за российские клубы в еврокубках
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 11:48) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Надавили сверху? Как это там говорил Царь? "Не кошмарьте бизнес"? Боюсь, что теперь постепенно придёт хана и "Магниту", и "Краснодару": Галицкий - не только "денежный мешок", но и толковый человек, в отличие от "стоящих у кормушки".
Регистрация: 22.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: mao555 (Сегодня, 11:23) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Барселона»
"Вот и кончилась любовь.."


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mao
Регистрация: 20.09.2016 [жалоба]
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