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Станислав Черчесов: Джикия к ЧМ может быть здоровым, а вот готовым - другой вопрос

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о восстановлении защитника "Спартака" Георгия Джикии.

- На днях с ним общались. Вроде, все идет нормально. Опять пожелал ему не зацикливаться на проблеме. Сказал ему: "Выполняй обязательную программу. Наступит день Икс, и мы посмотрим". Думаю, к чемпионату миру он может уже быть здоровым. А вот готовым – это другой вопрос.

– Значит, надежда у вас еще сохраняется?

– Думаю, ситуацию просто надо отпустить. Мы знаем, что он нужен нам, но его сегодня в сборной нет. Наша задача – не плакаться, а искать резерв, – передает слова Черчесова "СЭ".
Теги: Черчесов Джикия Сборная России
Сегодня, 12:52
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№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:45) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Kolpino2
Сибирячок,
Слушай, вот на куя ты здесь? За Спартак не болеешь, ты отсюда нормальных спартачей выдавливаешь. Тролишь всех подряд. Ведь сядешь, или в лечебку угодишь. Ну или медсестру подставишь. Ну заипал уже, честное слово, со своим педрическим ником.

Пшёл нахер, урод.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Джикия - вопрос закрытый. Тот же Зобнин сейчас никто, ребятам надо начинать все сначала. что касается сборной, то единственный выход - приглашение Денисова. Этого не последует, поэтому со сборной вопрос тоже закрытый. И надо будет начинать все сначала. С Зобниным и Джикией, и без Черчесова и Мутко.

Про Джикию-согласен. Но зобнин? Матчи смотрел последние??


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:31) #
  • -1
  •  (5)

Сибирячок,
Слушай, вот на куя ты здесь? За Спартак не болеешь, ты отсюда нормальных спартачей выдавливаешь. Тролишь всех подряд. Ведь сядешь, или в лечебку угодишь. Ну или медсестру подставишь. Ну заипал уже, честное слово, со своим педрическим ником.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:28) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: tiki
Цитата: Сибирячок
Отстань ты от Джикии уже. И от Зобнина тоже.

не стоит читать только заголовок, тогда и получил бы ответ на свою же фразу
Цитата: Черчесов
Думаю, ситуацию просто надо отпустить. Мы знаем, что он нужен нам, но его сегодня в сборной нет

ой, иди ка ты навырезано-->вырезано. В отличие от ослов, я читаю статьи и не тебе учить меня, что писать, а что не писать. Как вы заи, ослы малолетние, уже......


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:07) #
  • -1
  •  (5)

Джикия - вопрос закрытый. Тот же Зобнин сейчас никто, ребятам надо начинать все сначала. что касается сборной, то единственный выход - приглашение Денисова. Этого не последует, поэтому со сборной вопрос тоже закрытый. И надо будет начинать все сначала. С Зобниным и Джикией, и без Черчесова и Мутко.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:58) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Отстань ты от Джикии уже. И от Зобнина тоже.

не стоит читать только заголовок, тогда и получил бы ответ на свою же фразу
Цитата: Черчесов
Думаю, ситуацию просто надо отпустить. Мы знаем, что он нужен нам, но его сегодня в сборной нет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:53) #
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Отстань ты от Джикии уже. И от Зобнина тоже.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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