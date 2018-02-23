Юрий Никифоров: думаю, потери Васина и Джикии не очень критичны

Бывший защитник сборной России, «Спартака», хихонского «Спортинга» и «ПСВ» Юрий Никифоров в интервью корреспонденту порталаВладиславу Щеколдину прокомментировал ситуацию с травмами Виктора Васина и Георгия Джикии перед ЧМ-2018.- Конечно, жалко ребят. Печально, что они травмировались. Но тут ничего не поделаешь – нужно подбирать других защитников. Думаю, что у Станислава Саламовича они на примете есть. Он, насколько мы помним, вызывал и просматривал многих футболистов. А наша сборная под его руководством провела немало контрольных игр.Сейчас стартует весенняя половина чемпионата, и у ряда ребят появляется шанс сыграть на домашнем Чемпионате Мира. Это очень хороший шанс, и кто-то, думаю, сумеет им воспользоваться. Конечно жаль, что понесены такие потери. Но, думаю, что это не очень критично, и Станислав Саламович сумеет найти выбывшим защитникам замены.- Игра в три центральных защитника – это совсем другая схема. Но разница, по большому счёту, не такая уж и принципиальная. Да, она есть, но, по крайней мере я бы не сказал, что она огромная. При схеме в три центральных защитника, конечно, лучше, чтобы было в обойме четыре человека – на случай замены.Проблема лишь в том, что где их, дополнительных трех центральных защитников, сейчас найти. В этой ситуации, Станислав Саламович может, в принципе, перейти и на другую игровую схему. Но сомнительно, что это произойдёт: за то время, что Черчесов возглавляет сборную, было четко видно, что он наигрывает схему именно с тремя центральными защитниками.- Если это игроки хорошего уровня, то особой проблемы в том, чтобы сыграться, нет. Главное – правильно разъяснить им тактически как перестраиваться, кому, куда и когда открываться. Ничего сложного тут нет – у команды будут тактические тренировки, на которых Станислав Саламович и разъяснит кому и как действовать.- Я бы не хотел называть фамилии. Это прерогатива главного тренера сборной, он и должен выбирать. Я могу видеть ситуацию в одной плоскости, а он – в другой. Главный тренер – Черчесов. У него есть свой тренерский штаб, ему отвечать за результат, и у них есть вся необходимая информация. И наверняка в головах есть и варианты замен. Да, конечно, на принятие решения остаётся мало времени, и печально, что для ЧМ2018 потеряны Джикия и Васин.Но повторюсь: сейчас для целого ряда игроков, которые считали, что они не смогут попасть на домашний Чемпионат Мира – появляется отличный шанс. 3 марта стартует чемпионат. И всё будет находиться в руках самих футболистов. А молодые и толковые ребята, на мой взгляд, есть.