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Юрий Никифоров: если мы на что-то рассчитываем в будущем, ЦСКА и "Зенит" должны побеждать

Бывший защитник сборной России и «Спартака»Юрий Никифоров в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину оценил шансы наших клубов в 1/8 финала Лиги Европы.

- Вы знаете, если команда дошла до 1/8 Лиги Европы, то это сильная команда. Думаю, что в первую очередь «Локомотиву» будет тяжело с мадридским «Атлетико». Предстоят непростые игры, ведь на протяжении последних трёх лет они показывают хороший футбол, и находятся в лидерах чемпионата Испании. Железнодорожникам будет явно тяжело.

Что же касается противостояний ЦСКА с «Лионом» и «Зенита» с «Лейпцигом», то если мы на что-то рассчитываем в будущем, то наши команды должны этих соперников проходить. По крайней мере против них уж точно можно и нужно играть. Понятно, что и с «Атлетико» тоже можно играть. Но «Локомотиву» будет явно тяжелее чем «Зениту» и ЦСКА.
Теги: Никифоров ЦСКА Зенит Локомотив
Вчера, 22:38
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2
(1)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:34) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
то если мы на что-то рассчитываем в будущем, то наши команды должны этих соперников проходить.

Это ни к чему не обязывает, если мы сегодня проиграем, то в будущем, при должном усилении, можем рассчитывать на большее.
А пока да, у Зенита шансы поболее, чем у остальных.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:25) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Да все соперники тяжёлые. И "Зениту", И "Локомротиву", и моей конюшне не позавидуешь. Удачи всем, братья!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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