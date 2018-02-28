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Вячеслав Подберезкин: в "Рубине" меня наигрывают на позицию центрального полузащитника

Новичок "Рубина" Вячеслав Подберезкин рассказал о том, на какой позиции его видят в казанской команде.

"Основная цель – играть и помогать команде. Я счастлив оказаться здесь. По отношению тренерского штаба понятно, что они рассчитывают на меня. Мне это очень приятно. Буду стараться игрой оправдывать ожидания.

Наигрывался на позицию центрального полузащитника – либо второго опорника, либо чуть выше. В этой позиции меня видит тренер, поэтому и я вижу себя в центре поля. Какую бы позицию на поле не пришлось занять, буду стараться показывать футбол, который требует тренер", - приводит слова Подберезкина пресс-служба "Рубина".
Теги: Подберезкин Рубин
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