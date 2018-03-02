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СМИ: Максим Канунников близок к переходу в "СКА-Хабаровск"

Форвард "Рубина" Максим Канунников в ближайшее время перейдет в "СКА-Хабаровск", об этом рассказал агент игрока Павел Андреев.

"Ринат Саярович (Билялетдинов) действительно заинтересован в Максиме Канунникове. Никакой аренды быть не может, скорее всего это будет полноценный трансфер.

21 февраля Канунников был отзаявлен у "Рубина", - цитирует Андреева "Sport24".

Трансферы из одного клуба в другой в данный момент в РФПЛ запрещены. Канунников может сменить клуб, если разорвет контракт с "Рубином" и перейдет в СКА на правах свободного агента.
Теги: Канунников СКА-Хабаровск Рубин Трансферы
Сегодня, 12:51
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№2 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 14:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
flushed


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Регистрация: 10.07.2013 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 13:09) #
  • +2
  •  (8)

В том году могли лям заработать за него ...и парень бы играл в Москве в лиге чемпионов ....а так жадность татарская сгубили карьеру ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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