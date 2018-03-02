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Сергей Юран: приветствую решение "Спартака". Кому нужно 2 часа сидеть на морозе и смотреть эту "порнографию"?

Сергей Юран: приветствую решение "Спартака". Кому нужно 2 часа сидеть на морозе и смотреть эту "порнографию"?Бывший форвард сборной России, наставник ФК «Зоркий» Сергей Юран высказал свое мнение относительно отмены кубкового матча «Крылья Советов» - «Спартак» в Самаре из-за морозной погоды, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Как вы относитесь к решению «Спартака» не выходить на кубковую игру против «Крыльев» в Самаре?

- Есть регламент, и это нужно принимать как должное. Тем более что, если на улице такой мороз, нужно думать о футболистах и о болельщиках. Плюс, неясно почему в этой ситуации не перестраховались: ведь обычно на матчи заявляют и второй, резервный стадион. Например, где-нибудь на юге. На улице ведь зима, и в этом плане нужно было подстраховаться.

«Спартак» имел право отказаться выходить играть в таких условиях, и я думаю, что это правильное решение. Зачем подвергать футболистов риску? Это ведь возможны и травмы и болезни – играть по такому морозу. Регламент есть регламент, и «Спартак» просто воспользовался этим правом.

- Можете пояснить, чем именно опасно играть для спортсменов играть в футбол при -15 на улице?

- Дело в совокупности факторов. Начнём с того, что это ведь не контрольный матч, на который можно выйти в теплых штанах, куртке, поверх натянув форму. Это официальная игра, и выходить на поле нужно было в трусах и в майке. Вы представляете себе, что это такое на морозе?
Да, есть термобельё, но это ведь не -3 градуса, когда оно эффективно работает.

Второе: главный инструмент футболистов — это ноги. А провести 90 минут на морозе в бутсах – это тоже, мягко говоря, неприятно.
Ну и такое поле - это опасно в плане возможных травм. Плюс, не дай Бог, после такого, например, заболеет половина команды. А ведь на днях начало чемпионата. И что дальше делать?

Вторая команда, в смысле руководства и тренера, не отказываются выходить в таких условиях играть на поле? Значит, видимо, им просто всё равно на то, что будет с их игроками. Если же в клубе не беспокоятся о своих игроках, и об их здоровье – это уже проблемы самого клуба.

- Не удивляет ли вас сам факт в регламенте: если условия плохие, одна из команд может отказаться от игры? Логичнее было бы, например, ожидать, чтобы закон был одинаков для всех: если, например, приняли решение – запретить играть при минус 15, то оно должно быть обязательным для всех, а не по желанию.

- На сегодня закон таков, какой он есть. И этим и воспользовался «Спартак». А «Крылья» не хотели прибегать к этому пункту. Получается, что им травмы, болезни и здоровье игроков до одного места. 90 минут играть по такому морозу, при это не в тёплой куртке и ватных штанах, а в трусах и в лёгкой майке.

Выходи и мерзни. Иди на поле, и сходи там с ума. Какой тут может быть футбол? Приведите мне хоть один пример, когда приличные команды бы играли при минус 18 градусах? Футбол ведь для кого? Для болельщиков? А кто на это придёт из болельщиков? Да и что с ними, тогда будет, после двух часов на морозе? Кто это выдержит – 2 часа сидеть на морозе и наблюдать порнографию.

Нужно, наверное, уважать футболистов, зрителей. Или нам, простите, насрать? На то, что они выйдут на поле, минут за двадцать половина из ребят либо переломается, либо сляжет с температурами. В этой ситуации я однозначно приветствую решение «Спартака» об отмене игры.

- Лично вам приходилось играть при подобных погодных условиях?

- Я играл при минус 10 градусах. Но это был матч Лиги Чемпионов в составе «Спартака». Мы тогда выиграли 6 матчей. А в Москве температура была минус 10 градусов.

А когда был в Киеве, насколько я помню, при подобных условиях, матчи переносились, например мы играли в манежах. Вот я и спрашиваю: а почему «Крылья советов» не перестраховались, и, например, не заявили где-нибудь на юге запасной стадион? Я понимаю возможное желание «Крыльев» вытащить «Спартак» играть на такой мороз и по такому полю. Тут ведь посуди серьёзно, уменьшается разница в классе. Но зачем это делать?

В прошлом году ЦСКА играл в Хабаровске, и два их игрока получили серьёзные травмы. Из-за промерзшего поля. И вы считаете это нормальным? Думаю, что это ненормально. Футболисты – это в первую очередь люди. И их нужно уважать. А не подвергать намеренному риску в таких условиях.

- Но почему тогда просто не сделать обязательным правило: в мороз минус 15 и ниже везде на территории РФ в футбол играть нельзя?

- Вы позвонили мне чтобы услышать моё мнение, и чтобы я поделился своим опытом. Но за регламент я не отвечаю. И я его не принимал. Почему регламент такой, а не иной – это уже вопросы вне моей компетенции. Я на влиять не могу. Задавайте эти вопросы тем, кто принимает такие решения.
Теги: Юран Спартак
Сегодня, 14:09
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8
(8)
№8 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 15:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сергей все так.. smirk

и только передасты конебомжовские никак не уймутся..


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Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 15:01) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Серега
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:53) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Ну кто-то же должен о вас позаботиться.

Пусть лучше Юран это делает.

Цитата: Clover
Барсик бакланов гоняет - только перья летят

Из под гузки))


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Clover (Сегодня, 14:40) #
  • +2
  •  (4)

Барсик бакланов гоняет - только перья летят


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:33) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок

Ещё один заботливый заботится о болельщиках Спартака.

Ну кто-то же должен о вас позаботиться. Клуб на вас наплевал, фратрия лососнула и сглотнула.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:30) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
А оплатить проезд и проживание тем кто приехал на матч, из своего кармана - не хочешь, заботливый?

Ещё один заботливый заботится о болельщиках Спартака.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:29) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Я бы посмотрел на свиноёп smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:20) #
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ищо один заботящийся о болельщиках. А оплатить проезд и проживание тем кто приехал на матч, из своего кармана - не хочешь, заботливый?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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