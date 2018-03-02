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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Юран: приветствую решение "Спартака". Кому нужно 2 часа сидеть на морозе и смотреть эту "порнографию"?
Бывший форвард сборной России, наставник ФК «Зоркий» Сергей Юран высказал свое мнение относительно отмены кубкового матча «Крылья Советов» - «Спартак» в Самаре из-за морозной погоды, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Как вы относитесь к решению «Спартака» не выходить на кубковую игру против «Крыльев» в Самаре?
- Есть регламент, и это нужно принимать как должное. Тем более что, если на улице такой мороз, нужно думать о футболистах и о болельщиках. Плюс, неясно почему в этой ситуации не перестраховались: ведь обычно на матчи заявляют и второй, резервный стадион. Например, где-нибудь на юге. На улице ведь зима, и в этом плане нужно было подстраховаться.
«Спартак» имел право отказаться выходить играть в таких условиях, и я думаю, что это правильное решение. Зачем подвергать футболистов риску? Это ведь возможны и травмы и болезни – играть по такому морозу. Регламент есть регламент, и «Спартак» просто воспользовался этим правом.
- Можете пояснить, чем именно опасно играть для спортсменов играть в футбол при -15 на улице?
- Дело в совокупности факторов. Начнём с того, что это ведь не контрольный матч, на который можно выйти в теплых штанах, куртке, поверх натянув форму. Это официальная игра, и выходить на поле нужно было в трусах и в майке. Вы представляете себе, что это такое на морозе?
Да, есть термобельё, но это ведь не -3 градуса, когда оно эффективно работает.
Второе: главный инструмент футболистов — это ноги. А провести 90 минут на морозе в бутсах – это тоже, мягко говоря, неприятно.
Ну и такое поле - это опасно в плане возможных травм. Плюс, не дай Бог, после такого, например, заболеет половина команды. А ведь на днях начало чемпионата. И что дальше делать?
Вторая команда, в смысле руководства и тренера, не отказываются выходить в таких условиях играть на поле? Значит, видимо, им просто всё равно на то, что будет с их игроками. Если же в клубе не беспокоятся о своих игроках, и об их здоровье – это уже проблемы самого клуба.
- Не удивляет ли вас сам факт в регламенте: если условия плохие, одна из команд может отказаться от игры? Логичнее было бы, например, ожидать, чтобы закон был одинаков для всех: если, например, приняли решение – запретить играть при минус 15, то оно должно быть обязательным для всех, а не по желанию.
- На сегодня закон таков, какой он есть. И этим и воспользовался «Спартак». А «Крылья» не хотели прибегать к этому пункту. Получается, что им травмы, болезни и здоровье игроков до одного места. 90 минут играть по такому морозу, при это не в тёплой куртке и ватных штанах, а в трусах и в лёгкой майке.
Выходи и мерзни. Иди на поле, и сходи там с ума. Какой тут может быть футбол? Приведите мне хоть один пример, когда приличные команды бы играли при минус 18 градусах? Футбол ведь для кого? Для болельщиков? А кто на это придёт из болельщиков? Да и что с ними, тогда будет, после двух часов на морозе? Кто это выдержит – 2 часа сидеть на морозе и наблюдать порнографию.
Нужно, наверное, уважать футболистов, зрителей. Или нам, простите, насрать? На то, что они выйдут на поле, минут за двадцать половина из ребят либо переломается, либо сляжет с температурами. В этой ситуации я однозначно приветствую решение «Спартака» об отмене игры.
- Лично вам приходилось играть при подобных погодных условиях?
- Я играл при минус 10 градусах. Но это был матч Лиги Чемпионов в составе «Спартака». Мы тогда выиграли 6 матчей. А в Москве температура была минус 10 градусов.
А когда был в Киеве, насколько я помню, при подобных условиях, матчи переносились, например мы играли в манежах. Вот я и спрашиваю: а почему «Крылья советов» не перестраховались, и, например, не заявили где-нибудь на юге запасной стадион? Я понимаю возможное желание «Крыльев» вытащить «Спартак» играть на такой мороз и по такому полю. Тут ведь посуди серьёзно, уменьшается разница в классе. Но зачем это делать?
В прошлом году ЦСКА играл в Хабаровске, и два их игрока получили серьёзные травмы. Из-за промерзшего поля. И вы считаете это нормальным? Думаю, что это ненормально. Футболисты – это в первую очередь люди. И их нужно уважать. А не подвергать намеренному риску в таких условиях.
- Но почему тогда просто не сделать обязательным правило: в мороз минус 15 и ниже везде на территории РФ в футбол играть нельзя?
- Вы позвонили мне чтобы услышать моё мнение, и чтобы я поделился своим опытом. Но за регламент я не отвечаю. И я его не принимал. Почему регламент такой, а не иной – это уже вопросы вне моей компетенции. Я на влиять не могу. Задавайте эти вопросы тем, кто принимает такие решения.
- Как вы относитесь к решению «Спартака» не выходить на кубковую игру против «Крыльев» в Самаре?
- Есть регламент, и это нужно принимать как должное. Тем более что, если на улице такой мороз, нужно думать о футболистах и о болельщиках. Плюс, неясно почему в этой ситуации не перестраховались: ведь обычно на матчи заявляют и второй, резервный стадион. Например, где-нибудь на юге. На улице ведь зима, и в этом плане нужно было подстраховаться.
«Спартак» имел право отказаться выходить играть в таких условиях, и я думаю, что это правильное решение. Зачем подвергать футболистов риску? Это ведь возможны и травмы и болезни – играть по такому морозу. Регламент есть регламент, и «Спартак» просто воспользовался этим правом.
- Можете пояснить, чем именно опасно играть для спортсменов играть в футбол при -15 на улице?
- Дело в совокупности факторов. Начнём с того, что это ведь не контрольный матч, на который можно выйти в теплых штанах, куртке, поверх натянув форму. Это официальная игра, и выходить на поле нужно было в трусах и в майке. Вы представляете себе, что это такое на морозе?
Да, есть термобельё, но это ведь не -3 градуса, когда оно эффективно работает.
Второе: главный инструмент футболистов — это ноги. А провести 90 минут на морозе в бутсах – это тоже, мягко говоря, неприятно.
Ну и такое поле - это опасно в плане возможных травм. Плюс, не дай Бог, после такого, например, заболеет половина команды. А ведь на днях начало чемпионата. И что дальше делать?
Вторая команда, в смысле руководства и тренера, не отказываются выходить в таких условиях играть на поле? Значит, видимо, им просто всё равно на то, что будет с их игроками. Если же в клубе не беспокоятся о своих игроках, и об их здоровье – это уже проблемы самого клуба.
- Не удивляет ли вас сам факт в регламенте: если условия плохие, одна из команд может отказаться от игры? Логичнее было бы, например, ожидать, чтобы закон был одинаков для всех: если, например, приняли решение – запретить играть при минус 15, то оно должно быть обязательным для всех, а не по желанию.
- На сегодня закон таков, какой он есть. И этим и воспользовался «Спартак». А «Крылья» не хотели прибегать к этому пункту. Получается, что им травмы, болезни и здоровье игроков до одного места. 90 минут играть по такому морозу, при это не в тёплой куртке и ватных штанах, а в трусах и в лёгкой майке.
Выходи и мерзни. Иди на поле, и сходи там с ума. Какой тут может быть футбол? Приведите мне хоть один пример, когда приличные команды бы играли при минус 18 градусах? Футбол ведь для кого? Для болельщиков? А кто на это придёт из болельщиков? Да и что с ними, тогда будет, после двух часов на морозе? Кто это выдержит – 2 часа сидеть на морозе и наблюдать порнографию.
Нужно, наверное, уважать футболистов, зрителей. Или нам, простите, насрать? На то, что они выйдут на поле, минут за двадцать половина из ребят либо переломается, либо сляжет с температурами. В этой ситуации я однозначно приветствую решение «Спартака» об отмене игры.
- Лично вам приходилось играть при подобных погодных условиях?
- Я играл при минус 10 градусах. Но это был матч Лиги Чемпионов в составе «Спартака». Мы тогда выиграли 6 матчей. А в Москве температура была минус 10 градусов.
А когда был в Киеве, насколько я помню, при подобных условиях, матчи переносились, например мы играли в манежах. Вот я и спрашиваю: а почему «Крылья советов» не перестраховались, и, например, не заявили где-нибудь на юге запасной стадион? Я понимаю возможное желание «Крыльев» вытащить «Спартак» играть на такой мороз и по такому полю. Тут ведь посуди серьёзно, уменьшается разница в классе. Но зачем это делать?
В прошлом году ЦСКА играл в Хабаровске, и два их игрока получили серьёзные травмы. Из-за промерзшего поля. И вы считаете это нормальным? Думаю, что это ненормально. Футболисты – это в первую очередь люди. И их нужно уважать. А не подвергать намеренному риску в таких условиях.
- Но почему тогда просто не сделать обязательным правило: в мороз минус 15 и ниже везде на территории РФ в футбол играть нельзя?
- Вы позвонили мне чтобы услышать моё мнение, и чтобы я поделился своим опытом. Но за регламент я не отвечаю. И я его не принимал. Почему регламент такой, а не иной – это уже вопросы вне моей компетенции. Я на влиять не могу. Задавайте эти вопросы тем, кто принимает такие решения.
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