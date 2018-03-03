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На матче "Краснодар" - "Ростов" ожидается около 25 тысяч болельщиков

На матче 21-го тура РФПЛ между "Краснодаром" и "Ростовом" ожидается около 25 тысяч болельщиков.

Безопасность обеспечивать будут 800 работников внутренних органов. На гостевом секторе стадиона соберется около 2500 болельщиков гостей, около половины из них приедут в Краснодар на бесплатной электричке, которую организовал донской клуб, передает "Советский спорт".
Теги: Краснодар Ростов
Сегодня, 14:20
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