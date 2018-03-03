На матче "Краснодар" - "Ростов" ожидается около 25 тысяч болельщиков

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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09:57
Владислав Радимов: надеюсь, "Уфа" Семака и "Динамо" Хохлова сыграют вничью, чтобы никто не расстроился
Владислав Радимов: надеюсь, "Уфа" Семака и "Динамо" Хохлова сыграют вничью, чтобы никто не расстроился
09:21
Василий Уткин: от того, что "Локомотив" – "Спартак" покажут на платном канале, популярность футбола никак не изменится (6)
Василий Уткин: от того, что "Локомотив" – "Спартак" покажут на платном канале, популярность футбола никак не изменится (6)
08:59
Сергей Прядкин: в новом контракте с вещателем будет прописан показ не более двух матчей в туре (4)
Сергей Прядкин: в новом контракте с вещателем будет прописан показ не более двух матчей в туре (4)
01:13
Виктор Папаев: у Ари осталась злоба, что с ним красно-белые поступили немного несправедливо (4)
Виктор Папаев: у Ари осталась злоба, что с ним красно-белые поступили немного несправедливо (4)
Вчера, 23:44
Курбан Бердыев: при счете 1:0 нам надо было забивать
Курбан Бердыев: при счете 1:0 нам надо было забивать
Вчера, 23:08
Сергей Галицкий: хочу пожить спокойно частным человеком, который занимается любимым делом – футболом (15)
Сергей Галицкий: хочу пожить спокойно частным человеком, который занимается любимым делом – футболом (15)
Вчера, 23:08
"Рубин" пока не собирается подписывать Александра Бухарова (2)
"Рубин" пока не собирается подписывать Александра Бухарова (2)
Вчера, 23:02
"Ницца" дома переиграла "Лилль"
"Ницца" дома переиграла "Лилль"
Вчера, 22:03
Курбан Бердыев: нас подвела реализация
Курбан Бердыев: нас подвела реализация
Вчера, 21:33
Владислав Радимов: Евсеев был игроком со стальными яйцами, умирал сам и убивал противника (2)
Владислав Радимов: Евсеев был игроком со стальными яйцами, умирал сам и убивал противника (2)
Вчера, 21:25
"Рубин" не смог удержать победу над "Анжи" (14)
"Рубин" не смог удержать победу над "Анжи" (14)
На матче "Краснодар" - "Ростов" ожидается около 25 тысяч болельщиков
На матче 21-го тура РФПЛ между "Краснодаром" и "Ростовом" ожидается около 25 тысяч болельщиков.
Безопасность обеспечивать будут 800 работников внутренних органов. На гостевом секторе стадиона соберется около 2500 болельщиков гостей, около половины из них приедут в Краснодар на бесплатной электричке, которую организовал донской клуб, передает "Советский спорт".
Безопасность обеспечивать будут 800 работников внутренних органов. На гостевом секторе стадиона соберется около 2500 болельщиков гостей, около половины из них приедут в Краснодар на бесплатной электричке, которую организовал донской клуб, передает "Советский спорт".
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