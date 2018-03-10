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"Тосно" - "Рубин": стартовые составы

Стали известны составы "Тосно" и "Рубина" на матч 22-го тура чемпионата России.

"Тосно": Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Жигулев, Нуну Роша, Полетанович, Погребняк.

Запасные - Лукичев, Сухарев, Миюшкович, Макаров, Палиенко, Карницкий, Рикардинью, Мелкадзе, Труич.

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Гранат, Сесар Навас, Энаке, Нобоа, Камболов, Могилевец, Подберезкин, Попов, Жемалетдинов.

Запасные - Рыжиков, Акмурзин, Кузьмин, Сорокин, Гекдениз Карадениз, Коновалов, Ахметов, Шекари, Голдобин.
Теги: Тосно Рубин
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