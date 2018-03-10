Андрей Синицын: мы создали больше голевых моментов в игре с "Динамо"

Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын прокомментировал нулевую ничью в матче с "'Динамо", проходившем в рамках 22-го тура РФПЛ на стадионе "Арена Химки".- Считаю, что немного острее у нас были голевые моменты, в штангу попали и, скорее всего, мы упустили два очка. Хотя, матч был равный, без особо выраженных опасных моментов, тяжелое поле было, но здесь уже это условия для обеих команд.- Старался бегать, фанаты задавали темп – согревался.- Была насыщенная оборона и наши совместные действия возле ворот создавать труднее. Хотели вывести один на один, плюс еще погода холодная и мяч теряет свои свойства.- В первом тайме был снег, потом он по сути прекратился. Думаю, что случаются моменты, когда это немного мешает.- Вот, а вы спрашиваете как я согревался (смеется).- У нас еще восемь матчей впереди и все можно поменять.