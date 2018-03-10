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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Синицын: мы создали больше голевых моментов в игре с "Динамо"
Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын прокомментировал нулевую ничью в матче с "'Динамо", проходившем в рамках 22-го тура РФПЛ на стадионе "Арена Химки".
- Будете радоваться завоеванному очку, или сожалеть о двух потерянных?
- Считаю, что немного острее у нас были голевые моменты, в штангу попали и, скорее всего, мы упустили два очка. Хотя, матч был равный, без особо выраженных опасных моментов, тяжелое поле было, но здесь уже это условия для обеих команд.
- Сложно было в такой игре было не замерзнуть – редко мяч доходил до ворот?
- Старался бегать, фанаты задавали темп – согревался.
- "Краснодар" больше владел мячом, но меньше бил…
- Была насыщенная оборона и наши совместные действия возле ворот создавать труднее. Хотели вывести один на один, плюс еще погода холодная и мяч теряет свои свойства.
- Говорят, что по телевизору такой мяч сложно увидеть. Вам его было видно?
- В первом тайме был снег, потом он по сути прекратился. Думаю, что случаются моменты, когда это немного мешает.
- Во втором тайме был момент, когда вам бросили мяч, пришлось выходить, выбивать его ногой…
- Вот, а вы спрашиваете как я согревался (смеется).
- "Краснодар" шел на втором месте, но завтра играют конкуренты и вы можете потерять свою позицию. С этой точки зрения какие задачи
- У нас еще восемь матчей впереди и все можно поменять.
Rusfootball.info
- Будете радоваться завоеванному очку, или сожалеть о двух потерянных?
- Считаю, что немного острее у нас были голевые моменты, в штангу попали и, скорее всего, мы упустили два очка. Хотя, матч был равный, без особо выраженных опасных моментов, тяжелое поле было, но здесь уже это условия для обеих команд.
- Сложно было в такой игре было не замерзнуть – редко мяч доходил до ворот?
- Старался бегать, фанаты задавали темп – согревался.
- "Краснодар" больше владел мячом, но меньше бил…
- Была насыщенная оборона и наши совместные действия возле ворот создавать труднее. Хотели вывести один на один, плюс еще погода холодная и мяч теряет свои свойства.
- Говорят, что по телевизору такой мяч сложно увидеть. Вам его было видно?
- В первом тайме был снег, потом он по сути прекратился. Думаю, что случаются моменты, когда это немного мешает.
- Во втором тайме был момент, когда вам бросили мяч, пришлось выходить, выбивать его ногой…
- Вот, а вы спрашиваете как я согревался (смеется).
- "Краснодар" шел на втором месте, но завтра играют конкуренты и вы можете потерять свою позицию. С этой точки зрения какие задачи
- У нас еще восемь матчей впереди и все можно поменять.
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