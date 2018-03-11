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Болельщики "Фиорентины": есть люди, которые никогда не умирают (видео)

Болельщики "Фиорентины" перед началом домашней встречи 28-го тура чемпионата Италии с "Беневенто" вывесили баннер, посвященный бывшему капитану команды Давиде Астори.

Напомним, футболист ушел из жизни го марта во сне в возрасте 31 года.

На баннере написано: "Есть люди, которые никогда не умирают. Есть истории, которые проходят сквозь вечность. Счастливо пути, капитан".

Теги: Фиорентина
Сегодня, 15:10
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