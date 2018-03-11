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Никола Максимович: хочу провести матч с Бразилией на "Спартаке", теперь это мой стадион

Защитник "Спартака" Никола Максимович прокомментировал домашнюю победу над "СКА Хабаровском" в матче 22-го тура чемпионата России.

- Всю игру было сложно играть против их обороны. Очень высоко играла защита соперника, было трудно вскрывать ее. В последние 10 минут тренер попросил меня играть впереди. Я считаю , что мы раньше заслужили забить гол. Нам повезло в последние десять минут и это очень хорошо.

- Скоро вам предстоит сыграть в сборной Сербии на стадионе "Спартака"...

- У нас молодой коллектив, но с амбициями. Хотим показать зрелищную игру, свои лучшие качества. "Спартак" - это мой стадион. Мне будет легче здесь играть c Бразилией. У меня есть большое желание сыграть против них.

Rusfootball.info
Теги: Максимович Спартак Сборная Сербии Сборная Бразилии
Вчера, 22:50
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(5)
№3 Написал: _SHIGA_ СССР (Вчера, 23:16) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Никола давай оставайся !


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зенито-ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Manchester United (Вчера, 23:04) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«МЮ»
отличный парень,оставайся Коля!!!
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 23:00) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот и отлично,парень уже дает результат.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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