Никола Максимович: хочу провести матч с Бразилией на "Спартаке", теперь это мой стадион

Защитник "Спартака" Никола Максимович прокомментировал домашнюю победу над "СКА Хабаровском" в матче 22-го тура чемпионата России.- Всю игру было сложно играть против их обороны. Очень высоко играла защита соперника, было трудно вскрывать ее. В последние 10 минут тренер попросил меня играть впереди. Я считаю , что мы раньше заслужили забить гол. Нам повезло в последние десять минут и это очень хорошо.- У нас молодой коллектив, но с амбициями. Хотим показать зрелищную игру, свои лучшие качества. "Спартак" - это мой стадион. Мне будет легче здесь играть c Бразилией. У меня есть большое желание сыграть против них.