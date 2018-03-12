Артур отказался от прав на свой трансфер ради перехода в "Барселону"

Полузащитник "Гремио" Артур ускорил переговоры о своем трансфере в "Барселону", передает Sport.es.21-летний бразилец отказался от своих прав в 20 процентов на свой трансфер в пользу "Гремио" ради перехода в каталонский клуб. Сообщается, что стороны пришли к соглашению.Также 20 процентами экономических прав на Артура владеет инвестиционная группа Celso Rigo. Таким образом, "Гремио" получит 80 процентов от суммы трансфера в 30 миллионов евро.