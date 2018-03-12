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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Артур отказался от прав на свой трансфер ради перехода в "Барселону"
Полузащитник "Гремио" Артур ускорил переговоры о своем трансфере в "Барселону", передает Sport.es.
21-летний бразилец отказался от своих прав в 20 процентов на свой трансфер в пользу "Гремио" ради перехода в каталонский клуб. Сообщается, что стороны пришли к соглашению.
Также 20 процентами экономических прав на Артура владеет инвестиционная группа Celso Rigo. Таким образом, "Гремио" получит 80 процентов от суммы трансфера в 30 миллионов евро.
21-летний бразилец отказался от своих прав в 20 процентов на свой трансфер в пользу "Гремио" ради перехода в каталонский клуб. Сообщается, что стороны пришли к соглашению.
Также 20 процентами экономических прав на Артура владеет инвестиционная группа Celso Rigo. Таким образом, "Гремио" получит 80 процентов от суммы трансфера в 30 миллионов евро.
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