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Артур отказался от прав на свой трансфер ради перехода в "Барселону"

Полузащитник "Гремио" Артур ускорил переговоры о своем трансфере в "Барселону", передает Sport.es.

21-летний бразилец отказался от своих прав в 20 процентов на свой трансфер в пользу "Гремио" ради перехода в каталонский клуб. Сообщается, что стороны пришли к соглашению.

Также 20 процентами экономических прав на Артура владеет инвестиционная группа Celso Rigo. Таким образом, "Гремио" получит 80 процентов от суммы трансфера в 30 миллионов евро.
Теги: Барселона Гремио
Сегодня, 11:45
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