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Маурицио Сарри извинился перед журналисткой за грубость

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после матча 28-го тура Серии А с "Интером" грубо ответил на вопрос журналистки о вере команды в чемпионство.

"Если вы будете спрашивать о "Ювентусе", я уйду, потому что играли "Интер" против "Наполи", и "Ювентус" не имеет к этому никакого отношения.

Верит ли "Наполи" в чемпионство? Вы женщина, вы хорошенькая, поэтому я не отвечу, чтобы не оскорбить вас", - приводит слова тренера "СЭ" со ссылкой на la Vecchia Signora.

Отмечается, что позже Сарри извинился перед корреспонденткой.
Теги: Сарри Наполи
Сегодня, 13:32
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