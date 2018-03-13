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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Слуцкий подписал контракт с "Витессом". О новом месте работы российского тренера
Один из самых известных тренеров России вновь попробует себя за рубежом, на этот раз - в Голландии. О том, куда едет Слуцкий и что из себя вообще представляет "Витесс", - материал Rusfootball.info
В минувший понедельник, 12 марта, Леонид Слуцкий ещё совсем недавно пробовавший свои силы в Англии, подписал контракт с голландским клубом "Витесс" и с лета станет его тренером. Соглашение рассчитано на два года. Главный (и из известных единственный на данный момент) отечественный тренер, ищущий счастье за пределами нашей страны, опять нашёл себе работу. Давайте разбираться, что это за клуб.
"Витесс" выступает в чемпионате Нидерландов, на данный момент идёт шестым в турнирной таблице. Но это далеко не самое главное, что следует знать о новом коллективе Слуцкого. У "Витесса" крайне тесные отношение с "Челси", владельцем которого, напомню на всякий случай, является Роман Абрамович. Да, именно тот самый человек, с которым Слуцкий хорошо общается, с которым и связывали то, что Леонид Слуцкий вообще получил шанс в Англии.
После результата Слуцкого с "Халлом" найти в главной футбольной стране мира другую работу было очень тяжело, это очевидно. Несмотря на то, что Леонида Викторовича вряд ли можно обвинять напрямую, - всё-таки состав перед сезоном слишком изменился, ушли все ведущие игроки, - в пользу чего и говорит тот факт, что после ухода российского специалиста из клуба результат не особо улучшился, свой шанс Слуцкий упустил.
Так что Леонид отправился в (прямо говоря) фарм-клуб "Челси". Если в случае "Халла" ещё можно было бы решить, что Слуцкий самостоятельно устроился, то теперь всё очевидно.
Формальной связи между двумя клубами нет. Но президент "Витесса" Александр Чигринский старый партнёр Абрамовича, а по опубликованным в 2017 году документам можно было понять, что представители Абрамовича участвовали в сделке по покупке "Витесса" другим знакомым Абрамовича Жорданией. Правда, официальные расследования ничего не подтвердили.
Но с живыми примерами всё гораздо яснее. Каждый год из "Челси" в Голландию едут в аренду футболисты, чтобы получать практику в неслабом чемпионате. Правда, из тех, кто хоть чего-нибудь добился, в "Челси" засветился лишь Матич, нынешний игрок "Манчестер Юнайтед".
Что в этом хорошего? У Слуцкого будет время. Абрамович и его партнёры вряд ли станут выгонять знакомого специалиста из-за неудачной половины сезона. Для Леонида Викторовича это очень важно. По крайней мере в ЦСКА, его главной команде в карьере, ему потребовалось достаточно времени, чтобы притереться к команде, как следует узнать её. Что плохого? Похоже, руководство клуба будет активно принимать решение по поводу чисто футбольных вопросов. О таких конфликтах в "Витессе"с предыдущими тренерами уже ходили слухи.
Этот вариант для Слуцкого, конечно, гораздо лучше, чем "Халл". В Англии у нашего тренера вообще были крайне специфические условия. Во-первых, прямой конфликт между руководством и болельщиками, безусловно, сказывающийся на работе главного тренера. Во-вторых, резкие перемены. "Халл" вылетел, растерял всех игроков, не смог даже частично компенсировать кадровые потери, но зато только и говорил о том, что команда собирается сразу же обратно в премьер-лигу.
Здесь же у Слуцкого будет время разобраться в ситуации, привыкнуть к новому ритму и толку футбольного существования. Для "Витесса" (из-за условий существования клуба, о которых мы уже говорили) мгновенный результат не важен так, как он был важен в Англии.
Тем более, в "Витессе" уже есть один россиянин. Совсем недавно в Голландию переехал Вячеслав Караваев, правый защитник, знакомый Слуцкому ещё по работе в ЦСКА. Кроме того, с тренером будет работать и его бессменные помощник Олег Яровинский.
Технический директор "Витесса" Ван Хинтум отозвался о российском тренер очень благосклонно:
"Леонид известен тактической изобретательностью, вниманием к деталям и четкими пониманием того, каким должен быть стиль игры. Его приезд – возможность для "Витесса" выйти на новый уровень. Я рад, что человек с такими качествами будет работать в нашем клубе. Он обладает богатым международным опытом – в частности, был главным тренером сборной".
Главное здесь, не вспомнить, каким именно вышел "богатый международный опыт".
По поводу русского тренера в чемпионате Нидерландов были и другие, куда более веселые высказывания. Голландский тренер Роберт Маскант на днях выдал:
- Кажется, что Слуцкий всегда пьян, хотя он, видимо, не пьет ни капли, что весьма примечательно для русского.
Будущий подопечный Слуцкого, полузащитник Брайн Линссен развил тему алкоголя:
- Он выглядит как любитель выпить? Кажется, да (смеется). Слышал, что Слуцкий любит выпить. Думаю, это хорошо, это указывает на то, что он может влиться в команду. Это часть футбола.
Хочется верить, что на сей раз у Слуцкого получится. Более сахарных условий тренер не получит нигде, а если провалится в Европе опять, будет только один выход - возвращаться в Россию.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
В минувший понедельник, 12 марта, Леонид Слуцкий ещё совсем недавно пробовавший свои силы в Англии, подписал контракт с голландским клубом "Витесс" и с лета станет его тренером. Соглашение рассчитано на два года. Главный (и из известных единственный на данный момент) отечественный тренер, ищущий счастье за пределами нашей страны, опять нашёл себе работу. Давайте разбираться, что это за клуб.
"Витесс" выступает в чемпионате Нидерландов, на данный момент идёт шестым в турнирной таблице. Но это далеко не самое главное, что следует знать о новом коллективе Слуцкого. У "Витесса" крайне тесные отношение с "Челси", владельцем которого, напомню на всякий случай, является Роман Абрамович. Да, именно тот самый человек, с которым Слуцкий хорошо общается, с которым и связывали то, что Леонид Слуцкий вообще получил шанс в Англии.
После результата Слуцкого с "Халлом" найти в главной футбольной стране мира другую работу было очень тяжело, это очевидно. Несмотря на то, что Леонида Викторовича вряд ли можно обвинять напрямую, - всё-таки состав перед сезоном слишком изменился, ушли все ведущие игроки, - в пользу чего и говорит тот факт, что после ухода российского специалиста из клуба результат не особо улучшился, свой шанс Слуцкий упустил.
Так что Леонид отправился в (прямо говоря) фарм-клуб "Челси". Если в случае "Халла" ещё можно было бы решить, что Слуцкий самостоятельно устроился, то теперь всё очевидно.
Формальной связи между двумя клубами нет. Но президент "Витесса" Александр Чигринский старый партнёр Абрамовича, а по опубликованным в 2017 году документам можно было понять, что представители Абрамовича участвовали в сделке по покупке "Витесса" другим знакомым Абрамовича Жорданией. Правда, официальные расследования ничего не подтвердили.
Но с живыми примерами всё гораздо яснее. Каждый год из "Челси" в Голландию едут в аренду футболисты, чтобы получать практику в неслабом чемпионате. Правда, из тех, кто хоть чего-нибудь добился, в "Челси" засветился лишь Матич, нынешний игрок "Манчестер Юнайтед".
Что в этом хорошего? У Слуцкого будет время. Абрамович и его партнёры вряд ли станут выгонять знакомого специалиста из-за неудачной половины сезона. Для Леонида Викторовича это очень важно. По крайней мере в ЦСКА, его главной команде в карьере, ему потребовалось достаточно времени, чтобы притереться к команде, как следует узнать её. Что плохого? Похоже, руководство клуба будет активно принимать решение по поводу чисто футбольных вопросов. О таких конфликтах в "Витессе"с предыдущими тренерами уже ходили слухи.
Этот вариант для Слуцкого, конечно, гораздо лучше, чем "Халл". В Англии у нашего тренера вообще были крайне специфические условия. Во-первых, прямой конфликт между руководством и болельщиками, безусловно, сказывающийся на работе главного тренера. Во-вторых, резкие перемены. "Халл" вылетел, растерял всех игроков, не смог даже частично компенсировать кадровые потери, но зато только и говорил о том, что команда собирается сразу же обратно в премьер-лигу.
Здесь же у Слуцкого будет время разобраться в ситуации, привыкнуть к новому ритму и толку футбольного существования. Для "Витесса" (из-за условий существования клуба, о которых мы уже говорили) мгновенный результат не важен так, как он был важен в Англии.
Тем более, в "Витессе" уже есть один россиянин. Совсем недавно в Голландию переехал Вячеслав Караваев, правый защитник, знакомый Слуцкому ещё по работе в ЦСКА. Кроме того, с тренером будет работать и его бессменные помощник Олег Яровинский.
Технический директор "Витесса" Ван Хинтум отозвался о российском тренер очень благосклонно:
"Леонид известен тактической изобретательностью, вниманием к деталям и четкими пониманием того, каким должен быть стиль игры. Его приезд – возможность для "Витесса" выйти на новый уровень. Я рад, что человек с такими качествами будет работать в нашем клубе. Он обладает богатым международным опытом – в частности, был главным тренером сборной".
Главное здесь, не вспомнить, каким именно вышел "богатый международный опыт".
По поводу русского тренера в чемпионате Нидерландов были и другие, куда более веселые высказывания. Голландский тренер Роберт Маскант на днях выдал:
- Кажется, что Слуцкий всегда пьян, хотя он, видимо, не пьет ни капли, что весьма примечательно для русского.
Будущий подопечный Слуцкого, полузащитник Брайн Линссен развил тему алкоголя:
- Он выглядит как любитель выпить? Кажется, да (смеется). Слышал, что Слуцкий любит выпить. Думаю, это хорошо, это указывает на то, что он может влиться в команду. Это часть футбола.
Хочется верить, что на сей раз у Слуцкого получится. Более сахарных условий тренер не получит нигде, а если провалится в Европе опять, будет только один выход - возвращаться в Россию.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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