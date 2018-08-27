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Александр Мостовой: не вызвали Акинфеева и Смолова? Ничего страшного

Александр Мостовой: не вызвали Акинфеева и Смолова? Ничего страшного

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что не видит ничего страшного в отсутствии голкипера Игоря Акинфеева и форварда Федора Смолова в составе сборной России на матчи против Турции и Чехии:

– Не думаю, что отсутствие Акинфеева и Смолова в составе сборной что-то подразумевает. Ничего страшного, не вызвали их, зато вызвали других людей, реже фигурирующих в национальной команде.

– Может, главный тренер решил дать отдохнуть некоторым игрокам?

– Вряд ли дело в отдыхе, чемпионат России только начался. Черчесов просто рассматривает другие кандидатуры. До ЧМ-2018 все было абсолютно так же. Кто-то вообще до последнего момента не вызывался, а потом попал в список на турнир. Вообще не стоит заострять внимание на том, кого взяли в сборную, а кого – нет, потому что, по сути, у сборной впереди две товарищеские игры. Заявили 25 человек, все равно не все смогут принять участие в этих матчах, - передает слова эксперта "Спорт-Экспресс"
Теги: Мостовой Черчесов Акинфеев Смолов
Сегодня, 15:18
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