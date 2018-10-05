Юрий Газинский: думаю, все успехи "Краснодара" еще впереди (видео)

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:56
Массимо Каррера: если я ещё здесь, значит, Федун верит, что я ещё смогу сделать что-то хорошее (видео)
Массимо Каррера: если я ещё здесь, значит, Федун верит, что я ещё смогу сделать что-то хорошее (видео)
00:23
Торнике Окриашвили: я очень хотел, чтобы Классон именно так подбросил мяч, и я забил через себя (видео) (3)
Торнике Окриашвили: я очень хотел, чтобы Классон именно так подбросил мяч, и я забил через себя (видео) (3)
Вчера, 23:22
Игроки "Анжи" откажутся выходить на работу с 19 октября, если им не погасят долги по зарплате (3)
Игроки "Анжи" откажутся выходить на работу с 19 октября, если им не погасят долги по зарплате (3)
Вчера, 23:14
"Зенит" ведет переговоры по новому контракту Кокорина (1)
"Зенит" ведет переговоры по новому контракту Кокорина (1)
Вчера, 23:03
Сергей Семак: "Зенит" провел не лучший матч (5)
Сергей Семак: "Зенит" провел не лучший матч (5)
Вчера, 22:47
"Зенит" не наиграл на победу со "Славией". Новый первый номер сборной затащил, а пауза будет кстати (4)
"Зенит" не наиграл на победу со "Славией". Новый первый номер сборной затащил, а пауза будет кстати (4)
Вчера, 22:01
Евгений Кафельников: "Спартак" не выиграет сегодня (5)
Евгений Кафельников: "Спартак" не выиграет сегодня (5)
Вчера, 21:54
"Милан" одержал волевую победу над "Олимпиакосом"
"Милан" одержал волевую победу над "Олимпиакосом"
Вчера, 21:53
"Копенгаген" обыграл "Бордо" (2)
"Копенгаген" обыграл "Бордо" (2)
Вчера, 21:48
"Зенит" благодаря голу Александра Кокорина обыграл "Славию" (60)
"Зенит" благодаря голу Александра Кокорина обыграл "Славию" (60)
Вчера, 21:40
Леонид Федун прибыл на матч "Спартак" - "Вилльяреал" (5)
Леонид Федун прибыл на матч "Спартак" - "Вилльяреал" (5)
Вчера, 21:12
Денис Глушаков: лучше играть в футбол вживую, чем в приставку (4)
Денис Глушаков: лучше играть в футбол вживую, чем в приставку (4)
Вчера, 20:45
"Краснодар" - "Севилья": Промес - в стартовом составе (6)
"Краснодар" - "Севилья": Промес - в стартовом составе (6)
Вчера, 20:29
Андрей Канчельскис может возглавить узбекский "Навбахор" (4)
Андрей Канчельскис может возглавить узбекский "Навбахор" (4)
Вчера, 20:05
Баннер болельщиков "Зенита" перед матчем со "Славией" (фото) (7)
Баннер болельщиков "Зенита" перед матчем со "Славией" (фото) (7)
Вчера, 19:47
"Астана" одержала убедительную победу над "Ренном" (2)
"Астана" одержала убедительную победу над "Ренном" (2)
Вчера, 19:42
Анатолий Бышовец: у "Спартака" есть шанс выйти из черной полосы (1)
Анатолий Бышовец: у "Спартака" есть шанс выйти из черной полосы (1)
Вчера, 19:26
Карлос Санчес перенесет операцию на колене
Карлос Санчес перенесет операцию на колене
Вчера, 19:08
Дмитрий Тарасов: все плохо играют, вся команда (1)
Дмитрий Тарасов: все плохо играют, вся команда (1)
Вчера, 19:02
"Самара Арена" провалила очередную проверку (5)
"Самара Арена" провалила очередную проверку (5)
Юрий Газинский: думаю, все успехи "Краснодара" еще впереди (видео)
Опорный полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокомментировал победу своей команды над "Севильей".
– Это пока самый серьезный успех команды за то время, что вы выступаете за "Краснодар"?
– Я думаю, что все успехи еще впереди. Это только начало нашего пути. Мы не расставляем приоритеты, но понятно, что "Севилья" – это топ-команда. Нам удалось ярко сыграть и забить яркие мячи. Отсюда и такие эмоции.
– Часто ли встречаете такое сопротивление со стороны соперника?
– В принципе, когда выступаешь на хорошем уровне, всегда сталкиваешься с серьезным сопротивлением. Я не думаю, что так только в чемпионате Испании. Топ-команды из любых лиг играют жестко.
Игра была достаточно плотной и агрессивной. Легко с подобными командами никому не бывает.
– То есть "Севилья" играла жестко?
– Я думаю, да. Это видно по моей губе, наверное. Они играют очень хорошо, контролируют мяч. Подбор футболистов у них очень квалифицированный.
– Считаете ли вы, что в том эпизоде, когда вам разбили губу, Муриэля надо было наказывать желтой карточкой?
– Есть судьи, пускай они решают. Если решили не давать карточку, значит, и не стоило.
– Чувствуете свою вину в пропущенном голе?
– Там, если разбирать, можно начинать винить того, кто делал в начале передачу. Не вижу никаких проблем в этом – это игровой момент.
Источник: www.rusfootball.info
– Это пока самый серьезный успех команды за то время, что вы выступаете за "Краснодар"?
– Я думаю, что все успехи еще впереди. Это только начало нашего пути. Мы не расставляем приоритеты, но понятно, что "Севилья" – это топ-команда. Нам удалось ярко сыграть и забить яркие мячи. Отсюда и такие эмоции.
– Часто ли встречаете такое сопротивление со стороны соперника?
– В принципе, когда выступаешь на хорошем уровне, всегда сталкиваешься с серьезным сопротивлением. Я не думаю, что так только в чемпионате Испании. Топ-команды из любых лиг играют жестко.
Игра была достаточно плотной и агрессивной. Легко с подобными командами никому не бывает.
– То есть "Севилья" играла жестко?
– Я думаю, да. Это видно по моей губе, наверное. Они играют очень хорошо, контролируют мяч. Подбор футболистов у них очень квалифицированный.
– Считаете ли вы, что в том эпизоде, когда вам разбили губу, Муриэля надо было наказывать желтой карточкой?
– Есть судьи, пускай они решают. Если решили не давать карточку, значит, и не стоило.
– Чувствуете свою вину в пропущенном голе?
– Там, если разбирать, можно начинать винить того, кто делал в начале передачу. Не вижу никаких проблем в этом – это игровой момент.
Источник: www.rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.