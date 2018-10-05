Юрий Газинский: думаю, все успехи "Краснодара" еще впереди (видео)

Опорный полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокомментировал победу своей команды над "Севильей".– Я думаю, что все успехи еще впереди. Это только начало нашего пути. Мы не расставляем приоритеты, но понятно, что "Севилья" – это топ-команда. Нам удалось ярко сыграть и забить яркие мячи. Отсюда и такие эмоции.– В принципе, когда выступаешь на хорошем уровне, всегда сталкиваешься с серьезным сопротивлением. Я не думаю, что так только в чемпионате Испании. Топ-команды из любых лиг играют жестко.Игра была достаточно плотной и агрессивной. Легко с подобными командами никому не бывает.– Я думаю, да. Это видно по моей губе, наверное. Они играют очень хорошо, контролируют мяч. Подбор футболистов у них очень квалифицированный.– Есть судьи, пускай они решают. Если решили не давать карточку, значит, и не стоило.– Там, если разбирать, можно начинать винить того, кто делал в начале передачу. Не вижу никаких проблем в этом – это игровой момент.www.rusfootball.info