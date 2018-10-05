Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Юрий Газинский: думаю, все успехи "Краснодара" еще впереди (видео)

Опорный полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокомментировал победу своей команды над "Севильей".



– Это пока самый серьезный успех команды за то время, что вы выступаете за "Краснодар"?
– Я думаю, что все успехи еще впереди. Это только начало нашего пути. Мы не расставляем приоритеты, но понятно, что "Севилья" – это топ-команда. Нам удалось ярко сыграть и забить яркие мячи. Отсюда и такие эмоции.

– Часто ли встречаете такое сопротивление со стороны соперника?
– В принципе, когда выступаешь на хорошем уровне, всегда сталкиваешься с серьезным сопротивлением. Я не думаю, что так только в чемпионате Испании. Топ-команды из любых лиг играют жестко.

Игра была достаточно плотной и агрессивной. Легко с подобными командами никому не бывает.

– То есть "Севилья" играла жестко?
– Я думаю, да. Это видно по моей губе, наверное. Они играют очень хорошо, контролируют мяч. Подбор футболистов у них очень квалифицированный.

– Считаете ли вы, что в том эпизоде, когда вам разбили губу, Муриэля надо было наказывать желтой карточкой?
– Есть судьи, пускай они решают. Если решили не давать карточку, значит, и не стоило.

– Чувствуете свою вину в пропущенном голе?
– Там, если разбирать, можно начинать винить того, кто делал в начале передачу. Не вижу никаких проблем в этом – это игровой момент.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Краснодар Газинский Севилья
Сегодня, 01:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.