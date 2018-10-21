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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Синицын: Мамаев – лидер команды, его не хватало
Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын, защищавший ворота в игре против "Ахмата", прокомментировал итоги встречи. (0:1)
– Не обладая множеством моментов, "Ахмат" воспользовался моей ошибкой и забил, – признался вратарь. – После этого они отошли в оборону. Мы насели на их ворота, но не забить смогли. Из-за этого и проиграли.
– Какого характера эта ошибка? Чисто техническая?
– Надо смотреть, я еще не видел повтора. Будем разбирать. Хотелось ввести мяч, чтобы он сразу оказался под нашим контролем.
– Было волнение перед выходом на поле в связи с тем, что некоторое время не появлялись в стартовом составе?
– Нет, все нормально было. По ходу матча немного завелся, стараясь сам себя держать во внимании на игре.
– Знали, что Исмаэль забивает "Краснодару" уже третий матч подряд?
– Может быть, что это так получается из-за стечения обстоятельств.
– Почему с "Ахматом" получаются такие эмоциональные матчи с обилием желтых карточек?
– Наверное, это принципиальный для нас соперник. Нежелание уступать и желание выигрывать выливается в такое количество фолов и карточек.
– Сегодня было больше борьбы, чем футбола?
– Наверное, да. Мы не смогли навязать свою игру. Это тоже своего рода наша ошибка.
– Тяжело было без Мамаева сегодня?
– Как сказать? Лидер команды, его не хватало. В плане креатива, возможно... Но это все сослагательное наклонение. Моменты же были у нас.
Источник: www.rusfootball.info
– Не обладая множеством моментов, "Ахмат" воспользовался моей ошибкой и забил, – признался вратарь. – После этого они отошли в оборону. Мы насели на их ворота, но не забить смогли. Из-за этого и проиграли.
– Какого характера эта ошибка? Чисто техническая?
– Надо смотреть, я еще не видел повтора. Будем разбирать. Хотелось ввести мяч, чтобы он сразу оказался под нашим контролем.
– Было волнение перед выходом на поле в связи с тем, что некоторое время не появлялись в стартовом составе?
– Нет, все нормально было. По ходу матча немного завелся, стараясь сам себя держать во внимании на игре.
– Знали, что Исмаэль забивает "Краснодару" уже третий матч подряд?
– Может быть, что это так получается из-за стечения обстоятельств.
– Почему с "Ахматом" получаются такие эмоциональные матчи с обилием желтых карточек?
– Наверное, это принципиальный для нас соперник. Нежелание уступать и желание выигрывать выливается в такое количество фолов и карточек.
– Сегодня было больше борьбы, чем футбола?
– Наверное, да. Мы не смогли навязать свою игру. Это тоже своего рода наша ошибка.
– Тяжело было без Мамаева сегодня?
– Как сказать? Лидер команды, его не хватало. В плане креатива, возможно... Но это все сослагательное наклонение. Моменты же были у нас.
Источник: www.rusfootball.info
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