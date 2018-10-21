Голкипер "Краснодара" Андрей Синицын, защищавший ворота в игре против "Ахмата", прокомментировал итоги встречи. (0:1)– Не обладая множеством моментов, "Ахмат" воспользовался моей ошибкой и забил, – признался вратарь. – После этого они отошли в оборону. Мы насели на их ворота, но не забить смогли. Из-за этого и проиграли.– Надо смотреть, я еще не видел повтора. Будем разбирать. Хотелось ввести мяч, чтобы он сразу оказался под нашим контролем.– Нет, все нормально было. По ходу матча немного завелся, стараясь сам себя держать во внимании на игре.– Может быть, что это так получается из-за стечения обстоятельств.– Наверное, это принципиальный для нас соперник. Нежелание уступать и желание выигрывать выливается в такое количество фолов и карточек.– Наверное, да. Мы не смогли навязать свою игру. Это тоже своего рода наша ошибка.– Как сказать? Лидер команды, его не хватало. В плане креатива, возможно... Но это все сослагательное наклонение. Моменты же были у нас.www.rusfootball.info