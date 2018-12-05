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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Паршивлюк: первые 30 минут мы играли непонятно во что
Капитан "Ростова" Сергей Паршивлюк – о кубковом выезде команды на матч в Краснодар, где в игре с одноименной командой ростовчанам удалось вырвать волевую ничью (2:2).
– Почему начало матча выдалось для "Ростова" таким непростым?
– В первые 30 минут проиграли всю борьбу, проиграли все подборы, пропустили два гола. Потом встрепенулись, не знаю, что случилось. Наверное, самолюбие взыграло. Слава богу, что забили гол в первом тайме, во второй половине было легче. Выжали максимум из этой игры, считаю. Для кубкового матча – это неплохой результат.
– Ваш главный тренер сказал, что "Ростов" пропустил два мяча, потому что боялся соперника. Это так?
– Раз он так сказал, в этом есть доля правды.
– Довольны результатом?
– По сегодняшней игре – это идеальный результат. Лучше не придумаешь, мы выжали больше, чем максимум.
– Как относитесь к тому, что теперь на этой стадии Кубка России придется играть два матча?
– Как к данности.
– Может, у вашей команды все получилось бы решить сегодня? В дополнительном времени?
– Нет, сегодня не решили бы. У нас через два дня игра, поэтому еще тридцать минут играть было бы не очень удобно. Мы бы не успели восстановиться.
– "Краснодар" сегодня является сильнейшим клубом по игре в лиге? Это самый сложный соперник для "Ростова"?
– Да нет, если бы мы играли так, как должны были, совсем по-другому могла бы сложиться игра? Мы играли непонятно во что первые тридцать минут сегодня. А так – да, "Краснодар" играет в самый привлекательный футбол сам и дает играть другим.
Источник: www.rusfootball.info
– Почему начало матча выдалось для "Ростова" таким непростым?
– В первые 30 минут проиграли всю борьбу, проиграли все подборы, пропустили два гола. Потом встрепенулись, не знаю, что случилось. Наверное, самолюбие взыграло. Слава богу, что забили гол в первом тайме, во второй половине было легче. Выжали максимум из этой игры, считаю. Для кубкового матча – это неплохой результат.
– Ваш главный тренер сказал, что "Ростов" пропустил два мяча, потому что боялся соперника. Это так?
– Раз он так сказал, в этом есть доля правды.
– Довольны результатом?
– По сегодняшней игре – это идеальный результат. Лучше не придумаешь, мы выжали больше, чем максимум.
– Как относитесь к тому, что теперь на этой стадии Кубка России придется играть два матча?
– Как к данности.
– Может, у вашей команды все получилось бы решить сегодня? В дополнительном времени?
– Нет, сегодня не решили бы. У нас через два дня игра, поэтому еще тридцать минут играть было бы не очень удобно. Мы бы не успели восстановиться.
– "Краснодар" сегодня является сильнейшим клубом по игре в лиге? Это самый сложный соперник для "Ростова"?
– Да нет, если бы мы играли так, как должны были, совсем по-другому могла бы сложиться игра? Мы играли непонятно во что первые тридцать минут сегодня. А так – да, "Краснодар" играет в самый привлекательный футбол сам и дает играть другим.
Источник: www.rusfootball.info
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