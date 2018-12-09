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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Иван Игнатьев: "Краснодар" подвела реализация
Нападающий ФК "Краснодар" Иван Игнатьев прокомментировал ничейный результат в домашнем матче с "Уфой", который стал последним перед перерывом в чемпионате.
– Насколько этот матч был тяжелым для "Краснодара"? Можно ли быть довольным таким результатом?
– Игра была неплохая, я считаю. Результат, конечно, не тот, что нам нужен. При победе мы могли бы подняться на первое место в таблице. Играли хорошо, но нашу команду подвела реализация. Невезение в каких-то моментах: три штанги было сегодня. А так – нормальная игра. Будем работать и двигаться дальше.
– Сложно ли было с "Уфой" демонстрировать свой футбол?
– "Уфа" – оборонительная команда. С нами они не сделали исключение. Такую оборону всегда тяжело вскрывать, когда вся команда соперника – на своей половине. Но мы пытались комбинировать, вскрывать зоны. Иногда получалось, но просто не хватило реализации. По игре мы заслуживали победы.
– В начале сезона у тебя был не самый удачный период, когда не получалось забивать. Сейчас же ты поймал свою игру. С чем это связано?
– Не знаю. У всех нападающих бывают такие матчи, когда не удается забить. Надо просто работать на тренировках, и голы придут.
– Разговаривали с тренером о том, что Ари не будет в Севилье, а в стартовом составе начнете игру именно вы?
– Нет, на эту тему еще не общались. Еще четыре дня до игры, и там будет видно.
– Психологически готовы, чтобы начать матч в старте?
– Конечно.
Источник: www.rusfootball.info
– Насколько этот матч был тяжелым для "Краснодара"? Можно ли быть довольным таким результатом?
– Игра была неплохая, я считаю. Результат, конечно, не тот, что нам нужен. При победе мы могли бы подняться на первое место в таблице. Играли хорошо, но нашу команду подвела реализация. Невезение в каких-то моментах: три штанги было сегодня. А так – нормальная игра. Будем работать и двигаться дальше.
– Сложно ли было с "Уфой" демонстрировать свой футбол?
– "Уфа" – оборонительная команда. С нами они не сделали исключение. Такую оборону всегда тяжело вскрывать, когда вся команда соперника – на своей половине. Но мы пытались комбинировать, вскрывать зоны. Иногда получалось, но просто не хватило реализации. По игре мы заслуживали победы.
– В начале сезона у тебя был не самый удачный период, когда не получалось забивать. Сейчас же ты поймал свою игру. С чем это связано?
– Не знаю. У всех нападающих бывают такие матчи, когда не удается забить. Надо просто работать на тренировках, и голы придут.
– Разговаривали с тренером о том, что Ари не будет в Севилье, а в стартовом составе начнете игру именно вы?
– Нет, на эту тему еще не общались. Еще четыре дня до игры, и там будет видно.
– Психологически готовы, чтобы начать матч в старте?
– Конечно.
Источник: www.rusfootball.info
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