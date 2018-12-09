Иван Игнатьев: "Краснодар" подвела реализация

Нападающий ФК "Краснодар" Иван Игнатьев прокомментировал ничейный результат в домашнем матче с "Уфой", который стал последним перед перерывом в чемпионате.– Игра была неплохая, я считаю. Результат, конечно, не тот, что нам нужен. При победе мы могли бы подняться на первое место в таблице. Играли хорошо, но нашу команду подвела реализация. Невезение в каких-то моментах: три штанги было сегодня. А так – нормальная игра. Будем работать и двигаться дальше.– "Уфа" – оборонительная команда. С нами они не сделали исключение. Такую оборону всегда тяжело вскрывать, когда вся команда соперника – на своей половине. Но мы пытались комбинировать, вскрывать зоны. Иногда получалось, но просто не хватило реализации. По игре мы заслуживали победы.– Не знаю. У всех нападающих бывают такие матчи, когда не удается забить. Надо просто работать на тренировках, и голы придут.– Нет, на эту тему еще не общались. Еще четыре дня до игры, и там будет видно.– Конечно.www.rusfootball.info