«Сумасшедшая, невероятная поддержка, родной стадион. Эмоции были особенные, поэтому я благодарен Андрею Николаевичу, что дал мне сыграть, потому что я без практики пока, всего 45 минут во время предсезонки — это не так много, поэтому спасибо за возможность, а болельщикам — за поддержку.
Я стараюсь возмещать отсутствие игровой практики в данной ситуации ударными тренировками, стараюсь больше дорабатывать. Я придерживаюсь принципа: работа всегда вознаграждается.
Нигерия хорошо готова физически, хорошо бегут, но мне кажется, они сегодня больше сыграли на наших ошибках», — приводит слова Лунина Футбол 1.
Вратарь сборной Украины — о ничьей с Нигерией: соперник больше сыграл на наших ошибках
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин подвёл итоги товарищеского матча со сборной Нигерии (2:2).
Фото: Getty Images
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