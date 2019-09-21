Однако при этом 69-летний специалист больше заинтересован в возвращении к тренерской деятельности и готов рассматривать варианты из разных стран, утверждает ESPN.
Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо "канониров", Венгер тренировал французские "Монако" и "Нанси", а также японский "Нагоя Грампус".
Арсен Венгер может получить должность в ФИФА, но желает вернуться к тренерской работе
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может получить должность в ФИФА.
Фото: Getty Images
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