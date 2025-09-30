— Две недели — срок недолгий, ребята играют здесь гораздо дольше меня. Они прошли и Вторую Лигу, и сейчас неустанно рвутся к победе. Я перешел в "Спартак", когда он уже был на третьем месте. Здесь очень серьезные нагрузки — две тренировки в день, много занимаемся. Такой интенсивный формат для меня впервые в сезоне, но мне это нравится — люблю тренироваться.
После 12 сыгранных туров костромской "Спартак" лидирует в турнирной таблице Первой Лиги с 27 набранными очками в своем активе. Денис Боков перешел в костромской "Спартак" из московского "Динамо" на правах аренды в сентябре текущего года.
Полную версию интервью с Денисом Боковым читайте сегодня в 13:00 на Rusfootball.info
"Такой интенсивный формат для меня впервые". Футболист костромского "Спартака" - об атмосфере в лидере Первой Лиги
Нападающий костромского "Спартака" Денис Боков в интервью Rusfootball.info поделился впечатлениями от игры в клубе из Первой Лиги.
Фото: ФК "Динамо"