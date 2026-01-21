Последним профессиональным клубом Долгова был красноярский "Енисей" (февраль — июль 2025), в составе которого он провел 8 матчей и забил один мяч.
Первую часть сезона 2025/2026 "Черноморец" завершил на 12 месте турнирной таблицы Лиги PARI с 24 очками в активе.
На просмотр в "Черноморец" приехал экс-игрок "Ростова" Долгов
На сбор новороссийского "Черноморца" в Абрау-Дюрсо приехал бывший нападающий "Ростова", "Химок" и медийного клуба 2DROTS Александр Долгов.
Фото: ФК 2DROTS