Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
1 - 0 1 0
Тюмень1 тайм
Рубин
17:00
ИМТНе начат

На просмотр в "Черноморец" приехал экс-игрок "Ростова" Долгов

На сбор новороссийского "Черноморца" в Абрау-Дюрсо приехал бывший нападающий "Ростова", "Химок" и медийного клуба 2DROTS Александр Долгов.
Фото: ФК 2DROTS
Последним профессиональным клубом Долгова был красноярский "Енисей" (февраль — июль 2025), в составе которого он провел 8 матчей и забил один мяч.

Последним профессиональным клубом Долгова был красноярский "Енисей" (февраль — июль 2025), в составе которого он провел 8 матчей и забил один мяч.

Первую часть сезона 2025/2026 "Черноморец" завершил на 12 месте турнирной таблицы Лиги PARI с 24 очками в активе.

